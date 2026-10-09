تفاصيل اختبارات مسابقة أئمة القبلة لاختيار طلاب الأزهر لإمامة المصلين بالجامع الأزهر

نظمت جامعة الأزهر، فعاليات مسابقة «أئمة القبلة»، لاختيار عدد من طلاب الأزهر لإمامة المصلين بالجامع الأزهر خلال شهر رمضان المبارك، وتأتي المسابقة لاختيار الطلاب المتميزين في حفظ القرآن الكريم وإتقان التلاوة، لإمامة المصلين بالجامع الأزهر خلال الشهر الفضيل.

اختبارات إمامة المصلين بالجامع الأزهر

كانت جامعة الأزهر، قد أعلنت عن فتح باب التقديم لاختبارات الطلاب المرشحين لإمامة المصلين بالجامع الأزهر خلال شهر رمضان المبارك.

وفتحت جامعة الأزهر باب الترشيح لإمامة المصلين في الجامع الأزهر خلال شهر رمضان، بشرط أن يكون المتقدم حافظا للقرآن الكريم كاملا، وحسن الصوت مع جودة التلاوة، ومتفوق علميا ويتميز بالسلوك القويم، وأن يكون من جامعة الأزهر.

وأوضحت جامعة الأزهر، أن موعد الاختبار للمرشحين تم يوم الأربعاء 7 أكتوبر بمقر الإدارة العامة لرعاية الطلاب بمبنى إدارة جامعة الأزهر بالدور السابع في مدينة نصر.