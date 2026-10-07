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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

رئيس جامعة الأزهر يستقبل الوافدين الجدد من طلاب ماليزيا.. صور

الوافدين الجدد من طلاب ماليزيا
الوافدين الجدد من طلاب ماليزيا

أوصى  الدكتور محمود صديق رئيس جامعة الأزهر، الطلاب  الوافدين الجدد من ولاية «كلنتن» الماليزية؛ بالاجتهاد في طلب العلم قائلًا:«أنتم اليوم طلاب علم، وغدًا سفراء لجامعاتكم وأوطانكم، فاجتهدوا ولا تجعلوا أي صعوبة تعوقكم عن الوصول إلى أهدافكم»، داعيًا- الله تعالى- لهم بالتوفيق وأن يكونوا نماذج ناجحة وسفراء للأزهر الشريف في بلادهم.

جاء ذلك خلال استقباله لهم  ضمن البرنامج التعريفي بالأزهر، الذي ينظمه مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين بالتعاون مع قطاعات الأزهر، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر وإشراف الأستاذة الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشارة فضيلة شيخ الأزهر لشئون الوافدين، ورئيس المركز، وحضور الدكتور رمضان الصاوي نائب رئيس الجامعة للوجه البحري الأستاذ مروان بن محمد يوسف المستشار التعليمي لولاية «كلنتن» الماليزية ، ومساعده الأستاذ نووي صالح.

التقاط الصور التذكارية أمام الكليات

وقد حرص الطلاب على التجول داخل الحرم الجامعي برفقة الدكتور حسام شاكر أستاذ الإعلام بجامعة الأزهر، والدكتور محمد عبدالفتاح عضو مركز تطوير تعليم الوافدين والأجانب، والتقاط الصور التذكارية أمام الكليات الشرعية والنظرية والعملية مثل كليات: الطب، اللغات والترجمة والتجارة، والعلوم الإسلامية والعربية للوافدين، ومقابلة بعض العمداء والوكلاء.

كما التقوا الدكتور جمال الهواري عميد كلية التربية، والدكتور رضا عبدالواجد عميد كلية الإعلام، والدكتور عبدالراضي حمدي، والدكتور سامح عبدالغني وكلاء كلية الإعلام، والاستماع لبعض المحاضرات العلمية في علوم القرآن للدكتور سامي هلال عميد كلية القرآن الكريم الأسبق والتي ألقاها في كلية الوافدين بحضور عدد من أساتذة الكلية، وطلابها.

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