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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بعد كلمة رئيس وزرائها عن مصر والأزهر.. وزير الأوقاف: لماليزيا وأهلها مكانة عزيزة في قلبي.. صور

استقبال دولة رئيس وزراء ماليزيا للرئيس السيسي ووزير الأوقاف في يوليو سنة ٢٠٢٣م.
استقبال دولة رئيس وزراء ماليزيا للرئيس السيسي ووزير الأوقاف في يوليو سنة ٢٠٢٣م.
محمد شحتة

عبر الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، عن إعجابه وتقديره بكلمة رئيس وزراء ماليزيا عن مصر والأزهر الشريف، تزامنا مع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى دولة ماليزيا.

وكتب وزير الأوقاف على فيس بوك: بمنتهى المحبة والتقدير تلقيت كلمات دولة رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم عن مصر وأزهرها الشريف وعلمائها، في هذه المناسبة الكريمة التي تجمع بلدينا مع زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ماليزيا.

لماليزيا وأهلها مكانة عزيزة 

وتابع وزير الأوقاف: ولماليزيا وأهلها مكانة عزيزة في قلبي، كلما التقيت علماءها وطلابها، وشرفت بلقاء رئيس وزرائها العاشق لمصر والمصريين، فوجدت محبة صادقة لمصر، وشغفًا بالعلم، وحرصًا على أن يعود هذا العلم خيرًا على الناس.

وتوجه وزير الأوقاف، بالشكر إلى دولة رئيس الوزراء على تقديره الكريم للأزهر الشريف، وعلى كلماته الطيبة عن زيارات وزير الأوقاف إلى ماليزيا وما ألقيته هناك من محاضرات ودروس في مختلف مؤسسات الدولة وجامعاتها ومعاهدها العلمية ومساجدها، وكذلك زيارات الدكتور علي جمعة، وهذا التقدير يسعدنا، ويحمّلنا مسؤولية مواصلة العمل وخدمة العلم وأهله.

واستكمل وزير الأوقاف: إن ما يجمعنا أعمق من زيارة تنتهي،  إنها صلة علم ومحبة بين شعبين، ونعتز في وزارة الأوقاف بأن نكون جزءًا من رسالة الدولة المصرية، وأن نواصل مع مؤسسات ماليزيا التعاون في نشر صحيح الدين، وبناء الإنسان، وتأهيل العلماء والدعاة، وترسيخ الاعتدال والتوازن والاحترام المتبادل.

واختتم منشوره: خالص المحبة والتقدير لماليزيا وشعبها العزيز، وخالص الشكر لدولة رئيس الوزراء. وأسأل الله أن يديم بين بلدينا أسباب المودة، وأن يجعل علمنا وعملنا نفعًا للإنسان أينما كان".


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