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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وزير الأوقاف يستقبل رئيس الاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب

وزير الأوقاف يستقبل رئيس الاتحاد العربي للمحاربين القدماء
وزير الأوقاف يستقبل رئيس الاتحاد العربي للمحاربين القدماء
أحمد سعيد

استقبل الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اللواء خالد مصطفى توفيق، رئيس الاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب، مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة سابقًا، ونهى سعد خليل، مسئول العلاقات العامة بالاتحاد، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتقديم مزيد من الخدمات والرعاية للمحاربين القدماء وضحايا الحرب وأسرهم. 

جاء ذلك بحضور الدكتور السيد عبد الباري، رئيس القطاع الديني بالوزارة، والدكتور عبد الله حسن، مساعد الوزير لشئون المتابعة، والدكتور عبد الرحيم عمار، مساعد الوزير للحوكمة والإصلاح الإداري، والدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم الوزارة.

وزير الأوقاف: الوفاء للمحاربين القدماء والشهداء والمصابين ينبغي أن يتحول إلى عمل مؤسسي مستمر

وفي مستهل اللقاء، رحب وزير الأوقاف برئيس الاتحاد، مؤكدًا عمق العلاقة والتقدير المتبادل، ومشيدًا بما يقدمه الاتحاد من جهود في رعاية المحاربين القدماء وأسرهم وتعزيز قيم الوفاء والانتماء والولاء وحب الوطن.

وأكد الوزير أن من جميل التوفيق أن يأتي اللقاء في هذا اليوم العظيم الذي نستحضر فيه معاني العزة والنصر والكرامة والبطولة الخالدة في تاريخ قواتنا المسلحة ومصر وشعبها العظيم. 

وزير الأوقاف: ما قدمه أبطال القوات المسلحة من تضحيات سيظل دينًا في أعناق الأجيال

وأكد أن ما قدمه أبطال القوات المسلحة من تضحيات سيظل دينًا في أعناق الأجيال، وأن الوفاء لهم ينبغي أن يتحول إلى عمل مؤسسي مستمر يترجم التقدير إلى رعاية وخدمات ملموسة.

وأشار إلى أن وزارة الأوقاف تفتح أبواب التعاون مع الاتحاد في مختلف المجالات، مؤكدًا إعداد قائمة بالمقترحات والخدمات التي يمكن للوزارة تقديمها للمحاربين القدماء وضحايا الحرب وأسرهم، والتنسيق بشأنها مع الاتحاد.

من جانبه، استعرض رئيس الاتحاد، نشأة الاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب، وأنه أنشئ عام 1960، ويضم 18 دولة عربية، مشيرًا إلى أن مقره الثابت في القاهرة، والاستعداد لافتتاح مقر جديد بمدينة نصر خلال الأشهر القليلة المقبلة، في إطار استراتيجية عربية جديدة لمدة خمس سنوات تستهدف تعزيز الانتماء والولاء وحب الوطن والعرفان بالجميل، موجها الدعوة لوزير الأوقاف لحضور افتتاح المقر الجديد للاتحاد.

كما استعرض جهود الاتحاد في رعاية المحاربين العرب، مشيرًا إلى وجود شهداء من الكويت وليبيا والمغرب والجزائر واليمن على أرض مصر خلال حرب أكتوبر 1973، مؤكدًا أن هذه التضحيات تجسد عمق الروابط التاريخية بين أبناء الأمة العربية.

وأوضح أن الاتحاد أصدر «بطاقة المحارب العربي القديم»، وقد تقدم لنيلها نحو 20 ألف فرد، وتشمل المحارب ووالديه وزوجته وأولاده، وتقدم لحامليها وأسرهم خدمات بالتعاون مع عدد من الوزارات والهيئات والجامعات والقطاع الخاص، ومن بينها خدمات شركة مصر للطيران والخدمات الطبية، مع التطلع إلى التوسع في هذه الخدمات داخل مصر والدول الأعضاء.

وتناول اللقاء مقترح توسيع فعاليات «يوم الشهيد العربي»، الذي يوافق يوم الشهيد في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، حيث أعرب رئيس الاتحاد عن تطلعه إلى مشاركة وزارة الأوقاف في فعالياته هذا العام.

وفي ختام اللقاء، أعرب وزير الأوقاف عن سعادته بالدعوة لحضور افتتاح المقر الجديد للاتحاد بمدينة نصر، مؤكدًا تشرفه بهذه الدعوة، كما أعرب عن بالغ اعتزازه بإهدائه بطاقة العضوية الشرفية للاتحاد، معتبرًا ذلك شرفًا عظيمًا له، مؤكدًا أن الوزارة ستواصل دعم كل جهد يسهم في الوفاء للشهداء والمحاربين القدماء وأسرهم.

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