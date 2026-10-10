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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ألمانيا ترفض ديزل بوتين رغم اتفاق ترامب وتلوّح بعقوبات جديدة ضد روسيا

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أكدت الحكومة الألمانية استمرار التزامها بالعقوبات المفروضة على روسيا، رافضة السماح بدخول الديزل الروسي إلى ألمانيا، رغم الاتفاق الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن إمدادات الوقود إلى الولايات المتحدة والأسواق العالمية.

ونقلت صحيفة «دي فيلت» الألمانية عن المتحدث باسم الحكومة، ستيفان كورنيليوس، قوله إن برلين متمسكة بقراراتها المتعلقة بالعقوبات المفروضة على موسكو، وتعمل بالتنسيق مع شركائها الأوروبيين على فرض مزيد من العقوبات.

وقال كورنيليوس إن دعم ألمانيا لأوكرانيا «لا يزال قائمًا دون انقطاع»، مضيفًا أن الحكومة الألمانية أخذت علمًا بقرار الولايات المتحدة بشأن شحنات الديزل الروسي.

برلين تؤكد استقلالها عن النفط الروسي

من جانبه، أكد متحدث باسم وزيرة الاقتصاد الألمانية كاثرين رايشه أن ألمانيا تدعم بالكامل حزم العقوبات المفروضة على روسيا، مشيرًا إلى تنوع مصادر إمدادات الطاقة الألمانية.

وقال المتحدث إن إمدادات ألمانيا متنوعة، وإن البلاد مستقلة عن النفط الروسي، في تأكيد على موقف برلين الرافض للعودة إلى الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية رغم التطورات الأخيرة بين واشنطن وموسكو.

اتفاق ترامب وبوتين بشأن ملايين الأطنان من الديزل

وجاء الموقف الألماني عقب اتصال هاتفي بين ترامب وبوتين، الجمعة، وصفه الرئيس الأمريكي بأنه «مناقشة ناجحة للغاية».

وقال ترامب، في منشور عبر منصته «تروث سوشيال»، إن المحادثات أسفرت عن اتفاق يقضي بتوريد روسيا أكثر من 300 ألف طن من وقود الديزل إلى الولايات المتحدة والأسواق العالمية بشكل فوري.

وأضاف أن الاتفاق يتضمن توريد 500 ألف طن أخرى خلال نوفمبر، على أن تتبعها كميات إضافية تبلغ مليون طن و3 ملايين طن «في غضون فترة قصيرة»، وفقًا لحالة مصافي الديزل الروسية.

من جانبه، قال بوتين إن إمدادات الديزل الروسي إلى الولايات المتحدة والأسواق العالمية ستفيد الاقتصاد العالمي، موضحًا أن محادثاته مع ترامب تناولت قطاع الطاقة العالمي، وآفاق تسوية الحرب في أوكرانيا، والوضع في إيران، إلى جانب العلاقات الثنائية بين البلدين.

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