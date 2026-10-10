روسيا : اقتراح إخراج اليورانيوم الإيراني المخصب لا يزال ساريًا

أكد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أن قادة روسيا والولايات المتحدة مهتمون بالمشاركة في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "أبيك".

وبيّن في تصريحات صحفية له ؛ أن القوات المسلحة الروسية تملك زمام المبادرة بالكامل وتتقدم في منطقة العملية العسكرية الخاصة ، مشددا على أن نظام كييف راهن على التصعيد وإطالة أمد النزاع .

وأشار إلى أن الاقتراح الروسي بشأن إخراج اليورانيوم الإيراني المخصب لا يزال ساريًا ، مبينا أن مسألة عقد لقاء ثنائي بين بوتين وترامب لم تُناقش بعد بصورة محددة.



وقال أيضا : بوتين أشار خلال محادثته مع ترامب إلى أن موقف روسيا بشأن التسوية في أوكرانيا ينص على تحقيق سلام طويل الأمد ومستدام كما ناقشا بالتفصيل التحضير لمبادرات اقتصادية واسعة النطاق بما في ذلك إمدادات المنتجات النفطية الروسية.

وأضاف : بوتين أوضح بجلاء خلال محادثته مع ترامب أن موقف روسيا بشأن أهداف ومهام العملية العسكرية الخاصة لم يتغير.

ولفت مساعد الرئيس الروسي إلى أن محادثة بوتين وترامب يوم الجمعة كانت ودية ومكثفة واستمرت ساعة ونصف الساعة.

وأوضح أن الولايات المتحدة تواصل الحوار غير المباشر مع إيران بمشاركة قطر رغم التصريحات الحادة.

وأمضى قائلا : الولايات المتحدة ستقدم توضيحات إضافية بشأن إمدادات وقود الديزل من روسيا.

وأتم قائلا : روسيا ستدرس متى يمكن استئناف المفاوضات بشأن التسوية في أوكرانيا.