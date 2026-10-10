قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تامر حسني وأحمد سعد يتألقان في حفل زفاف ابنة شيرين عادل | شاهد
برق ورعد وأمطار بشرم الشيخ.. محافظ جنوب سيناء يرفع درجة الاستعداد
أساسي أم ورقة رابحة؟.. انقسام داخل الأهلي بسبب حسين الشحات قبل القمة
روسيا : اقتراح إخراج اليورانيوم الإيراني المخصب لا يزال ساريًا
ضبط صناع محتوى فيديوهات الرقص بملابس نسائية خادشة للحياء بالإسكندرية
هجوم أوكراني بالمسيرات يمنع هبوط طائرات حكومية روسية في موسكو
فحص فيديو سيارة سوداء تصدم عدة أشخاص وتهشم سيارات أمام هايبر وان
50 مليار دولار .. الشرع ينشأ صندوق سيادي في سوريا من أموال النظام السابق
رياح الصليب تقترب.. موعد النوة المقبلة في الإسكندرية
النائب محمد أبو العينين ينعي البرلمانية أماني أبو سحلي
الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية تنعي النائبة أماني أبو سحلي
خناقة قلبت بجريمة قتـ.ل.. ماذا حدث أمام بوابة المعمورة بالإسكندرية؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روسيا : اقتراح إخراج اليورانيوم الإيراني المخصب لا يزال ساريًا

مساعد الرئيس الروسي
مساعد الرئيس الروسي
محمود نوفل

أكد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أن قادة روسيا والولايات المتحدة مهتمون بالمشاركة في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "أبيك".

وبيّن في تصريحات صحفية له ؛ أن القوات المسلحة الروسية تملك زمام المبادرة بالكامل وتتقدم في منطقة العملية العسكرية الخاصة ، مشددا على أن نظام كييف راهن على التصعيد وإطالة أمد النزاع .

وأشار إلى أن الاقتراح الروسي بشأن إخراج اليورانيوم الإيراني المخصب لا يزال ساريًا ، مبينا أن مسألة عقد لقاء ثنائي بين بوتين وترامب لم تُناقش بعد بصورة محددة.


وقال أيضا : بوتين أشار خلال محادثته مع ترامب إلى أن موقف روسيا بشأن التسوية في أوكرانيا ينص على تحقيق سلام طويل الأمد ومستدام كما ناقشا بالتفصيل التحضير لمبادرات اقتصادية واسعة النطاق بما في ذلك إمدادات المنتجات النفطية الروسية.

وأضاف : بوتين أوضح بجلاء خلال محادثته مع ترامب أن موقف روسيا بشأن أهداف ومهام العملية العسكرية الخاصة لم يتغير.

ولفت مساعد الرئيس الروسي إلى أن محادثة بوتين وترامب يوم الجمعة كانت ودية ومكثفة واستمرت ساعة ونصف الساعة.

وأوضح أن الولايات المتحدة تواصل الحوار غير المباشر مع إيران بمشاركة قطر رغم التصريحات الحادة.

وأمضى قائلا :  الولايات المتحدة ستقدم توضيحات إضافية بشأن إمدادات وقود الديزل من روسيا.

وأتم قائلا :  روسيا ستدرس متى يمكن استئناف المفاوضات بشأن التسوية في أوكرانيا.

روسيا أمريكا بوتين ترامب يورانيوم إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة

تأخير الساعة وبدء التوقيت الشتوي رسميًا.. الساعة 12:00 يوم جمعة تصبح 11:00 مساء

الطقس

الطقس غدًا.. أمطار رعدية تهدد هذه المناطق بالسيول وتحذيرات من ضربات البرق

تسونامي

تحذيرات من تسونامي في 8 دول عقب زلزال قوي قبالة سواحل بنما

سعر الذهب

2000 جنيه| تراجع ملحوظ في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

رواتب

بعد 12 يوما.. موعد صرف رواتب العاملين بالدولة

سعر الذهب

أكبر عيار ذهب في الصاغة الآن.. كم سعره؟

حسام حسن

تحرك مفاجئ من رئيس طرابزون تجاه حسام حسن بسبب صلاح.. ماذا حدث؟

قناة الأهلي

مش خايف ولم أتردد.. مدرب الزمالك السابق يوضح موقفه من الظهور عبر قناة الأهلي

ترشيحاتنا

جوتيريش

جوتيريش: نافانيثيم بيلاي عملت من أجل الدفاع عن القانون الدولي وحقوق الإنسان

السلطات الأوكرانية

أوكرانيا تقدم احتجاجاً رسمياً بشأن استدعاء مبعوثها الدبلوماسي في بيلاروس

أوكرانيا

زيلينسكي يبحث مع واشنطن إنتاج صواريخ مخصصة لأنظمة الدفاع الجوي

بالصور

طريقة عمل لانشون الفراخ في البيت لـ سندوتشات المدارس

طريقة عمل لانشون الفراخ في البيت لسندوتشات المدارس
طريقة عمل لانشون الفراخ في البيت لسندوتشات المدارس
طريقة عمل لانشون الفراخ في البيت لسندوتشات المدارس

أكلة شهيرة تحميك من الإمساك.. موجودة في كل بيت

أكلة شهيرة تحميك من الإمساك.. موجودة في كل بيت
أكلة شهيرة تحميك من الإمساك.. موجودة في كل بيت
أكلة شهيرة تحميك من الإمساك.. موجودة في كل بيت

حظك اليوم السبت 10 أكتوبر 2026.. توقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم السبت 10 أكتوبر 2026
حظك اليوم السبت 10 أكتوبر 2026
حظك اليوم السبت 10 أكتوبر 2026

برج الحمل حظك اليوم السبت 10 أكتوبر 2026.. استمع لوجهة نظر الآخرين

برج الحمل
برج الحمل
برج الحمل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: «جعلوني مجرمًا» من السينما إلى التأثير في التشريع

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

المزيد