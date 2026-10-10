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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الغد على القاهرة الكبرى والوجه البحري والصعيد

درجات الحرارة
درجات الحرارة
أ ش أ

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس غدا  مائل للحرارة على السواحل الشمالية ومائل للحرارة إلى حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ومعتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

وبشأن الظواهر الجوية، توقع خبراء الأرصاد حدوث شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً علي بعض الطرق، مع فرص أمطار خفيفة تكون متوسطة ورعدية أحياناً على مناطق من وسط وجنوب الصعيد قد تتعزر وتصل إلى حد السيول على مناطق من وسط وجنوب سيناء وخليج العقبة ومناطق من محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة، مع فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري قد تكون متوسطة على بعض المناطق، بالإضافة إلى فرص ضعيفة جدا لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 10% تقريبا على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط توقع الخبراء أن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر واتجاه الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.25 متر واتجاه الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.. وبالنسبة لخليج السويس تكون حالة البحر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 30 20

العاصمة الجديدة 31 19

6 اكتوبر 31 19

بنهــــا 30 20

دمنهور 29 19

وادى النطرون 30 19

كفر الشيخ 28 19

بلطيم 28 19

المنصورة 29 20

الزقازيق 30 20

شبين الكوم 29 19

طنطا 29 19

دمياط 27 22

بورسعيد 27 24

الإسماعيلية 31 19

السويس 30 19

العريش 28 18

رفح 28 17

رأس سدر 31 20

نخل 29 15

كاترين 26 12

الطور 30 21

طابا 29 17

شرم الشيخ 33 25

الغردقة 33 24

الاسكندرية 27 20

العلمين الجديدة 27 18

مطروح 26 17

السلوم 27 16

سيوة 28 15

رأس غارب 32 23

سفاجا 33 24

مرسى علم 34 25

شلاتين 34 25

حلايب 32 24

أبو رماد 33 24

مرسى حميرة 34 24

أبرق 35 25

جبل علبة 32 24

رأس حدربة 31 25

الفيوم 30 19

بني سويف 30 18

المنيا 30 19

أسيوط 31 18

سوهاج 33 20

قنا 36 22

الأقصر 37 22

أسوان 39 24

الوادى الجديد 34 18

أبوسمبل 38 24

إضافة لدرجات الحرارة: العواصم العربية والعالمية

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة 39 29

المدينة 41 28

الرياض 38 25

المنامة 38 31

أبوظبى 39 28

الدوحة 40 30

الكويت 41 26

دمشق 29 17

بيروت 28 23

عمان 27 17

القدس 26 18

غزة 28 21

بغداد 37 26

مسقط 36 30

صنعاء 26 09

الخرطوم 39 28

طرابلس 28 21

تونس 28 17

الجزائر 23 15

الرباط 25 17

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 26 08

إسطنبول 27 16

إسلام آباد 27 19

نيودلهى 32 23

جاكرتا 35 26

بكين 28 13

كوالالمبور 32 24

طوكيو 28 16

أثينا 25 16

روما 25 15

باريس 17 09

مدريد 23 11

برلين 16 07

لندن 16 10

مونتريال 19 11

موسكو 14 07

نيويورك 18 15

واشنطن 21 17

نواكشوط 33 26

أديس أبابا 25 12


 

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