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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مارتينيلي وواتكينز يقودان هجوم الهلال أمام الاتحاد.. والنصيري يقود العميد

الهلال والاتحاد
الهلال والاتحاد
حسن العمدة

أعلن الهلال والاتحاد التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة بينهما، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي للمحترفين، في مباراة تحظى باهتمام جماهيري كبير، في ظل المنافسة المباشرة بين الفريقين على صدارة جدول الترتيب.

ويدخل الهلال المواجهة متربعًا على قمة الترتيب برصيد 18 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الاتحاد، صاحب المركز الثاني، ما يمنح الكلاسيكو أهمية كبيرة في سباق المنافسة على الصدارة.

تشكيل الهلال الرسمي أمام الاتحاد

استقر الإيطالي سيموني إنزاغي، المدير الفني للهلال، على التشكيل الذي يخوض به المواجهة، معتمدًا على مجموعة من أبرز لاعبيه في مختلف الخطوط، من أجل تحقيق الفوز وتعزيز موقعه في الصدارة.

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: محمد محزري، حسان تمبكتي، كاليدو كوليبالي، ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: ناصر الدوسري، روبن نيفيز، سايمون بوابري.

خط الهجوم: جابرييل مارتينيلي، سامرفيل، أولي واتكينز.

تشكيل الاتحاد الرسمي أمام الهلال

على الجانب الآخر، أعلن الاتحاد تشكيله الرسمي بقيادة مدربه فيسينغ، الذي يعول على القوة الهجومية للفريق بقيادة ستيفن بيرجوين ويوسف النصيري ومروان الصحفي، إلى جانب دور حسام عوار في صناعة اللعب والتحكم في إيقاع المباراة.

حراسة المرمى: بريدراج رايكوفيتش.

خط الدفاع: فارس عابدي، دانيلو بيريرا، كارلو سيميتش، مهند الشنقيطي.

خط الوسط: ديون لوبي، أحمد الغامدي، حسام عوار.

خط الهجوم: ستيفن بيرجوين، يوسف النصيري، مروان الصحفي.

وتتجه الأنظار إلى الكلاسيكو في ظل رغبة الهلال في الابتعاد بالصدارة، مقابل سعي الاتحاد لتحقيق الفوز وانتزاع المركز الأول، في مواجهة مرتقبة قد تؤثر نتيجتها بشكل مباشر على شكل المنافسة في قمة دوري روشن السعودي.

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