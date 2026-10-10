جهاز مستقبل مصر: بدء زراعة محصول البطاطس بأراضي الدلتا الجديدة

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أعلن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بدء زراعة محصول البطاطس بأراضي الدلتا الجديدة باعتبارها أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية الهامة في التصدير والاستهلاك المحلي.

وأوضح الجهاز، على صفحته على "فيسبوك" اليوم أنه يقوم بزراعة مساحات شاسعة من محصول البطاطس بأعلى معايير الجودة والكفاءة، لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد أن الجهاز يحافظ على كل نقطة مياه، ويقوم بتطبيق أعلى معايير الجودة والكفاءة في الزراعة والتسميد وكافة مراحل الزراعة.

وأشار إلى أن الجهاز لديه مجموعة من المهندسين بأعلى الكفاءات، معربا عن أمله في انضمام الشباب للجهاز الذي يوفر فرص عمل للخريجين.

ويعد "جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة" أحد الأذرع الاستراتيجية للدولة لتنفيذ رؤية القيادة السياسية عبر مشروعات تنموية رائدة وشراكات فاعلة مع القطاع الخاص لتحقيق نمو اقتصادي مرتفع ومستدام وفق رؤية "مصر 2030".