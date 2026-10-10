صفقة أم حرب؟ إسرائيل تترقب قرار ترامب بشأن إيران وسط مخاوف من مفاجأة تقلب الحسابات

تسود حالة من القلق داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بشأن الخطوة المقبلة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه إيران، وسط مخاوف من أن يؤدي أي قرار أمريكي كبير، قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقررة في 3 نوفمبر، إلى تداعيات تمس أمن إسرائيل وحساباتها السياسية.

وذكر موقع «المونيتور» أن السيناريوهات المطروحة أمام ترامب تتراوح بين استئناف الحرب ضد إيران، وهو خيار يبدو أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرحب به، وبين التوصل إلى اتفاق سريع مع طهران، قد تعتبره إسرائيل غير كافٍ للحد من البرنامج النووي الإيراني بصورة فعالة.

وأشار التقرير إلى أن استئناف العمليات العسكرية قد يضع الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر أمام حسابات معقدة، في وقت تخشى فيه تل أبيب أيضًا من إبرام اتفاق أمريكي إيراني بشروط لا تلبي مطالبها الأمنية.

تعليمات أمريكية مفاجئة لإسرائيل

وبحسب «المونيتور»، أصدرت واشنطن خلال الأسبوع تعليمات حازمة إلى إسرائيل للاستعداد لاحتمال تجدد الضربات على إيران، وهي التوجيهات التي قال مسؤولون إسرائيليون إنها جاءت مفاجئة لهم.

وتزامنت هذه التطورات مع تقرير نشرته مجلة «أتلانتيك» يوم الأربعاء، أفاد بأن ترامب طلب من وزارة الدفاع الأمريكية إعداد خيارات لاستهداف مواقع إيرانية قبل انتخابات التجديد النصفي.

تقارير متضاربة بشأن قرار ترامب

في المقابل، ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز»، يوم الخميس، أن ترامب يبدي ترددًا بشأن استئناف العمليات العسكرية، مشيرة إلى أنه رفض خمس خطط لعمليات ضد إيران أو ميليشيا الحوثي خلال الأشهر الأخيرة، رغم أنه طلب إعدادها بنفسه.

وفي مساء الخميس، كتب ترامب عبر منصته «تروث سوشيال» أن الولايات المتحدة «لن تهاجم إيران في أي وقت قبل انتخابات منتصف الولاية».