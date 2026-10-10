انهيار جزئي لمنزل قديم في البدرشين بدون خسائر بشرية

شهدت مدينة البدرشين بمحافظة الجيزة، اليوم السبت، وقوع انهيار جزئي لمنزل قديم مكون من دورين، ومبنى بالطوب اللبن، وخال تماما من السكان، ولم يسفر الحادث عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

كانت قد تلقت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة البدرشين التابعة لمحافظة الجيزة، إخطاراً يفيد بوقوع انهيار جزئي بمنزل متفرع من شارع عمرو بن العاص بمدينة البدرشين، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة التنفيذية لمركز ومدينة البدرشين، رفقة قوات الأمن وشرطة النجدة ومعدات الحماية المدنية، إلى موقع الحادث للتعامل الفوري مع تداعياته.



وبالفحص الميداني، تبين أن المنزل قديم وخال من السكان، ومبنى بالطوب اللبن، مما أدى إلى سقوط جزء من واجهته وجدرانه الداخلية دون وقوع أي إصابات بشرية أو تضرر للمنازل المجاورة.

وفرضت الأجهزة الأمنية طوقا بمحيط الموقع حرصاً على سلامة المارة، فيما باشرت المعدات التابعة للوحدة المحلية رفع الأنقاض وتأمين المنطقة المحيطة.