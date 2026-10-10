لحظات من الرعب.. ضبط سيدة قادت سيارة برعونة ودهست أفراد أسرة بطنطا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية منذ قليل من ضبط سيدة قادت سيارة برعونة ودهست أفراد اسرة بكوبري فاروق بطنطا بسبب السرعة الزائده وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تحرك أمني عاجل

وجاء ذلك عقب تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك لمقطع فيديو يحوي واقعة دهس للسيدة عشرينية لافراد اسره اثناء انتظارهم بكوبري فاروق بطريق الزراعي"طنطا _ القاهرة " بنطاق دائرة مركز طنطا .

نقل الضحايا



الجدير بالذكر بالتحرك الجهات المعنية لنقل ضحايا الحادث إلي طوارىء مستشفي طنطا الجامعي بعدما تم الدفع ب3سيارات مطافىء فضلا عن الدفع بأوناش لرفع اثار الحادث المشار اليه .