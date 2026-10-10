الرئيس السيسي: ممتنون لملك ماليزيا ورئيس وزرائها على الحفاوة وكرم الضيافة

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن امتنانه وتقديره للملك السلطان إبراهيم، ورئيس الوزراء الماليزى الدكتور أنور إبراهيم والشعب الماليزي الرائع، على ما لمسه من حفاوة كبيرة وكرم ضيافة ومشاعر نبيلة تعكس ما تحمله هذه الدولة المبهجة من نوايا طيبة و محبة عميقة تجاه مصر.

وقال الرئيس - في تدوينة على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي - "غادرت ماليزيا العزيزة، وفي القلب كل المحبة والامتنان والتقدير، لجلالة الملك السلطان إبراهيم، ودولة رئيس الوزراء الدكتور أنور إبراهيم والشعب الماليزي الرائع، على ما لمسته من حفاوة كبيرة وكرم ضيافة ومشاعر نبيلة، تعكس ما تحمله هذه الدولة المبهجة من نوايا طيبة ومحبة عميقة تجاه مصر، تدفع العلاقات المشتركة إلى آفاق ارحب في التعاون الحثيث بين البلدين الشقيقين".