هيئة الطيران السعودي تعلن وقف عمليات التشغيل بمطار الملك خالد

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة العربية السعودية، تعرض مطار الملك خالد الدولي بالرياض لاعتداء جديد عصر اليوم، السبت 10 أكتوبر 2026، وذلك في ظل استمرار الاعتداءات التي تستهدف مرافق الطيران المدني في المملكة.

وقف الرحلات بمطار الملك خالد بالرياض

وأوضحت الهيئة، في بيان رسمي لها، أن الاعتداء أسفر عن وقوع عدد من الإصابات، مشيرة إلى أن العمل جارٍ حالياً على حصرها بشكل دقيق، مع تقديم الرعاية الطبية الفورية للمصابين.

وأفادت الهيئة العامة للطيران المدني بأنه تم اتخاذ قرار بتعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض مؤقتاً، كإجراء احترازي لحين استكمال أعمال تقييم الأضرار والتحقق الكامل من سلامة جميع مرافق المطار.

استهداف جديد لمطار الملك خالد

وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء يأتي بالتنسيق المباشر والمستمر مع الجهات الأمنية والمختصة للتعامل مع تداعيات الحادث، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن أي مستجدات تشغيلية أو أمنية لاحقاً فور استكمال الفحوصات اللازمة.