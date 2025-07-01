تجديد حبس سائق التريلا المتسبب في حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية 15 يومًا

قررت نيابة اشمون في محافظة المنوفية تجديد حبس سائق السيارة التريلا المتسبب في حادث الطريق الإقليمي وصاحب السيارة 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

جاء ذلك بعد ثبوت عينة تحليل المخدرات للسائق وأثبتت إيجايبته وتعاطي المخدرات.

وأكد سائق التريلا في تحقيقات النيابة أنه فوجئ أثناء سيره بعبور الطريق الآخر عقب انفلات عجلة القيادة في يده وفوجئ بوجود السيارة الميكروباص أمامه قائلا " الدريكسون ساب في أيدي وما قدرتش أسيطر عليه لقيت الميكروباص في وشي.

وأضاف أنه من محافظة الدقهلية ويعمل علي السيارة منذ فترة وأول مرة يحدث ذلك.

وتابع، أن الأهالي ظنوا أنه بين المتوفيين من ضحايا الميكروباص ولكنه هرب بعد الواقعة وتمكنت قوات الشرطة من القبض عليه بعد ساعات من الحادث.

فيما أكد مصدر، أن السائق كان نائما أثناء قيادته بالسيارة مما ادي الي انحرافها الي الجانب الآخر واصطدامها بسيارة الميكروباص.

يذكر أن اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية قد تلقي إخطارا من مركز شرطة اشمون بحادث تصادم ومتوفيين ومصابين علي الطريق الإقليمي في نطاق مركز اشمون.

بالانتقال تبين اصطدام سيارة نقل تريلا مع ميكروباص مما ادي الي وفاة ١٨ فتاة وسائق الميكروباص وإصابة ٣ آخرين.