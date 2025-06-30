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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إنهاء إجراءات صرف وتسليم التعويضات لذوي ضحايا ومصابي حادث المنوفية

وزارتا التضامن والعمل
وزارتا التضامن والعمل

تابعت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد جبران وزير العمل، اليوم الاثنين ،إنهاء إجراءات صرف وتسليم التعويضات المقررة من جانب الوزارتين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى ضحايا ومصابي حادث طريق أشمون الذي وقع الجمعة الماضي..

وأنهت كل من الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، والإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة، ومديريتي التضامن  والعمل بالمنوفية كافة الإجراءات المقررة، وتم تسليم التعويضات المقررة لأسر الضحايا والمصابين، حيث تم تسليم أسرة كل ضحية مبلغ 500 ألف جنيه، فضلا عن 70 ألف جنيه لكل حالة إصابة...ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس السيسي ، للحكومة بزيادة التعويضات بمبلغ 100 ألف جنيه لكل حالة وفاة، وبمبلغ 25 ألف جنيه لكل حالة إصابة فوق المبالغ التي قررتها كل من وزارتى العمل والتضامن الاجتماعي بشأن حادث طريق أشمون....وكان الطريق الإقليمي في نطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية،قد شهد الجمعة الماضي ، حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل، ما أسفر  عن مصرع 18 فتاة ، والسائق ، وإصابة 3 آخرين، جميعهم من قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف، وذلك أثناء توجههم إلى أماكن العمل بنظام اليومية.

وزارة العمل وزارة التضامن حادث المنوفية

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