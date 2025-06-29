حق الطريق حملة توعوية للأزهر العالمي للفتوى بعد حادث المنوفية

توجه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بخالص العزاء وصادق المواساة لأولياء ضحايا حادث السير الأليم الذي أودى بحياة 18 فتاة وسائق السيارة، ولكافة أبناء الشعب المصري الذي آلمهم هذا الحادث المروع، ويدعو الله سبحانه أن يلهم ذويهم ويلهمنا الصبر والسلوان، وأن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يرفع درجتهم في عليين.

وقال مركز الأزهر في منشور له: وإننا إذ ننعى بناتنا الكريمات نؤكد أن هذا المصاب الأليم ليعيد إلى الأذهان وبقوة خطورة الإهمال وتبعاته الوخيمة، وأنه -وبشتى صوره- آفة تُهدد الأرواح والممتلكات، فكم من أرواحٍ أُزهقت، وكم من بيوتٍ هُدمت، وكم من أحلامٍ تبددت، بسبب تفريط في أداء الواجب، وتقصير عن أداء المسؤولية؟!.

وذكرت دار الإفتاء أنه من منطلق دوره في تعزيز الوعي المجتمعي بالقضايا المؤثرة، سيما تلك المتعلقة بسلامة الأفراد وحفظ الأرواح؛ يطلق مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكتروني حملةً توعوية إلكترونية مكثفة تحت عنوان "حق الطريق" تحت شعار قول سيدنا رسول الله "أعطوا الطريق حقه".

وتهدف الحملة إلى نشر الوعي حول أهمية الالتزام بحق الطريق، وقواعد السير، وضوابط القيادة الآمنة، وحرمة تغييب العقول وما يترتب عليه من اعتداء على الأنفس والأرواح، ويركز المركز من خلال هذه الحملة على الجانب الشرعي والأخلاقي لهذه التوجيهات والوصايا.

وأكد مركز الأزهر، أن احترام قواعد المرور ليس مجرد التزام قانوني، بل هو واجب شرعي وأخلاقي تفرضه تعاليم الدين الإسلامي الحنيف الذي يحث على حفظ النفس والممتلكات، وإزالة الضرر، وحرمة الاعتداء على الغير، أو الإلقاء بالنفس في مواطن الهلكة.

كما تهدف إلى توعية السائقين والمشاة بأسباب الحوادث وكيفية تجنبها، وتعزيز ثقافة القيادة المسئولة من خلال غرس قيم الانضباط والالتزام والاتزان والتعاون أثناء القيادة.

ويستخدم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية منصاته المختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية لنشر رسائل توعوية، وفتاوى، ومقاطع فيديو قصيرة، توضح أهم الإرشادات والنصائح المرورية، وتنشر الوعي الديني والمجتمعي الصحيح.