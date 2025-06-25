وزارة العمل تبدأ استعداداتها لإجراء الانتخابات العمالية 2026

تزامنًا مع صدور قرار معالي وزير العمل محمد جبران رقم 133 لسنة 2025 ،بشأن تحديث بيانات المنظمات النقابية العمالية إستعدادًا لإجراءات للدورؤة الإنتخابية 2026-2030 ، نظمت الادارة العامه لشؤون المنظمات النقابية بديوان وزارة العمل،و برئاسة المستشار وليد عبد الرازق ، وفريق عمل الادارة ،وحضور مروة محمد سعد من ادارة تنمية المواهب بالوزارة، ندوة توعوية وتثقيفية لشرح تفاصيل قرار الوزير ،والضوابط الصادرة من" الادارة " لتطبيق القرار بمنتهى الدقة ومواجهة التحديات التي قد تواجه ادارات المنظمات النقابية بمديريات العمل، وكيفية تذليلها ..شارك في الندوة ممثلون عن مديريات عمل محافظات البحيرة والغربية والشرقية والسويس والجيزة ودمياط والفيوم والقليوبية والمنوفية ..شهدت الندوة مناقشات بشأن طرق وأليات متابعة تحديث بيانات المنظمات النقابية العمالية ،والإستعدادات الجارية للعملية الإنتخابية .

ونقل المستشار وليد عبد الرازق تحيات معالى الوزير محمد جبران للزملاء وحرصه الدائم على خروج إنتخابات عمالية تليق بالجمهورية الجديدة ، وتفرز تنظيمات عمالية قادرة على المشاركة في عملية التنمية تحت قيادات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية ، مؤكدًا أن كافة الإجراءات ستتم في ظل منظومة التحول الرقمي التي تشهدها الوزارة خلال هذه الفترة في الخدمات المُقدمة للجماهير ..