وزير العمل: دراسة توفير تدريبات لغة للعمالة المؤهلة للسفر إلى الخارج

بحث وزير العمل محمد جبران اليوم الإثنين بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع وفد من شركة إبدأ لتنمية المشروعات «الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ»، برئاسة الدكتورة أماني عيد، نتائج التعاون بين "الوزارة" و"المبادرة"،والوقوف على آخر المستجدات فيما يخص مراكز التدريب الخمسة المملوكة للوزارة والتي تديرها "إبدأ" في إطار بروتوكول تعاون بين الطرفين، وكذلك تقييم هذه التدريبات، وعمل توأمة مع الجامعات التكنولوجية والشركات الكبرى، في إطار خطة تطوير منظومة التدريب المهني، وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

استعرض الجانبان ما تم إنجازه من حيث اعتماد معايير مراكز التدريب الخمسة المتواجدة في: السويس ، وبولاق الدكرور بالجيزة، والشرابية بالقاهرة ، والمستقبل بالإسماعيلية،والنحال بالشرقية.. وتناقش الجانبان في اعتماد الأطر التدريبية، ودراسة امكانية توفير تدريبات لغة للعمالة الفنية المؤهلة للعمل بسوق العمل الإقليمي والدولي، ودراسة توفير تدريبات متخصصة في المجالات الحديثة مثل التدريب علي صيانة السيارات الكهربائية وغيرها ..