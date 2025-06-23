وزير العمل: توسيع قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة لتعزيز إجراءات الدعم

زار وزير العمل محمد جبران، اليوم الإثنين، مقر الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وكان في استقباله المهندس محمد سامي سعد، وأعضاء من مجلس الإدارة.

ويأتي لقاء "الوزير" اليوم في إطار التواصل المُستمر مع طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب الأعمال والعمال، للتشاور في كافة الملفات ذات الإهتمام المُشترك.

وأكد وزير العمل، خلال اللقاء على أهمية تكثيف التعاون خلال الفترة المُقبلة في مجالات التدريب المهني على المهن التي يحتاجها هذا “القطاع”، والعمل على تطوير مهارات العاملين بقطاع التشييد والبناء، لإعدادهم لسوق العمل في الداخل والخارج، بالمستويات المهارية المطلوبة، وكذلك التوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، وعمال التراحيل، وتقديم المزيد من الحماية والدعم لهم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

حماية العمالة غير المنتظمة

وأثنى الوزير جبران على دور وجهود "الإتحاد" في مُشاركة الوزارة في كافة التشريعات والقرارات ذات الصلة بقضايا العمل .. من جانبه رحب المهندس محمد سامي بالوزير جبران، والوفد المرافق له، وأوضح أن هذا اللقاء يؤكد على التشاور الجاد والمُثمر مع وزارة العمل ،مُثمنًا جهود "الوزارة" في ملفات التدريب المهني ودعم وحماية العمالة غير المنتظمة وعمال التراحيل ، والتوسع في قاعدة بياناتها، وكذلك إشراك كافة الأطراف المعنية في مناقشة قانون العمل الذي صادق عليه الرئيس السيسي، بعد موافقة مجلس النواب عليه، كما أشار إلى الدور الحيوي الذي يلعبه الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء في التنمية، كونه قطاع استراتيجي يعمل فيه نحو 6 ملايين عامل في 25 ألف شركة تابعة للاتحاد.