وزير العمل: جاهزون لتصدير العِمالة المُدربة لسوق العمل الصربي في كافة المجالات

استقبل وزير العمل محمد جبران ، صباح اليوم الخميس بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، ميليستا دجور جيفيتش ستامينكوفسكي وزيرة العمل والتوظيف والمحاربين القدماء والشؤون الاجتماعية الصربية، والوفد المرافق لها، لتفعيل سُبل التعاون المُشترك ،وتنفيذ ما جرى الإتفاق عليه خلال زيارة الوزير جبران إلى صربيا نهاية الشهر الماضي ..

وأكد الوزير جبران على جاهزية الدولة المصرية لتصدير العِمالة المُدربة إلى سوق العمل الصربي ، وفي كافة المجالات والمهن المطلوبة ، وأوضح الجانبان على عُمق العلاقات بين البلدين ،وأن صربيا تُعد شريكًا استراتيجيًا لمصر، كما أن العلاقات تحظى بدعم مباشر من القيادتين السياسيتين ، اللتين أرستا أسس التعاون الوثيق، كما تعمل الحكومتان على ترجمته إلى مشروعات وشراكات ملموسة في مختلف القطاعات، وهو ما ظهر جليًا خلال لقاء دولة السيد رئيس مجلس الوزراء د. مصطفي مدبولي،في القاهرة، مع نظيره الصربي، جورو ماتسوت، هذا الأسبوع ..

وخلال اللقاء استعراض الوزير جبران جهود الدولة المصرية ، لفتح اسواق عمل جديدة أمام الكوادر المصرية المدربة ، وبالتعاون مع الشركاء الدوليين والمحليين، في مجالات تنقل الأيدي العاملة، وتطوير منظومة التدريب المهني ورفع كفاءة مراكز التدريب ، وتنمية مهارات الشباب،وتأهيلهم على احتياجات سوق العمل الخارجي، والتأكد من إمتلاكهم المهارات اللازمة من خلال "الفحص المهني"، وقياس مستوى المهارة والحرفة ، وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم ، عن طريق "وحدة توجيه ما قبل المُغادرة " التابعة للوزارة،وذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ..من جانبها أشادت وزيرة العمل الصربية ،بدور مصر الريادي والمحوري على المستوى العربي والأفريقي ..كما ثَمنتّ التعاون من أجل بشأن التنسيق، والتفاهم في مجال إنتقال العمالة ، وصياغة آلية جديدة لتسهيل إنتقال الكوادرالمصرية المُدربة إلى سوق العمل الصربي ..وفي ختام اللقاء نظم الوزير ونظيرته القبرصية جولة في مركز تدريب الحجاز،المُجهز بأحدث المعدات والآليات ليكون مركزًا يتم فيه تأهيل وإختبار العمالة التي ترغب للعمل في دولة صربيا..حيث تفقدا جميع ورش ومعامل المركز ،الذي حظي بإشادة وتقدير من معالي الوزيرة الصربية.