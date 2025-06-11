وزير العمل: 500 منحة مجانية لتدريب الشباب على مهن مطلوبة بسوق العمل

أعلن محمد جبران وزير العمل عن 500 منحة مجانية جديدة لتدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل ،وذلك بالتعاون مع “الشباب والرياضة” لتصل أعداد المنح المجانية التي أعلن عنها وزير العمل منذ بداية الشهر الماضي “مايو 2025” حتى الأن 2000 منحة في محافظات القاهرة ودمياط وبورسعيد، جاء ذلك خلال لقائه وزير الشباب والرياضة د. أشرف صبحي، والوفد المرافق له، أمس الثلاثاء.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي في عيد العمال،بتنفيذ مبادرة لتنمية مهارات الشباب من خلال منح مجانية لتأهيلهم بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل الحديث.