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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الإسكان: الأحد المقبل.. بدء تسليم وحدات سكنية جديدة بدمياط الجديدة

أرشيفية
أرشيفية
آية الجارحي

 أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء تسليم 370 وحدة سكنية جديدة بمختلف مشروعات الإسكان بمدينة دمياط الجديدة، والتي تشمل مشروعات سكن مصر والإسكان المتميز وجنة، وذلك اعتبارا من يوم الأحد 15/6/2025، وحتى يوم الخميس 14/8/2025، وفقاً للمقرر من جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة.


وشدد وزير الإسكان، على ضرورة تيسير عملية تسليم الوحدات السكنية الجديدة للمستفيدين، والتنظيم الجيد لعملية التسليم، وتلافي أي ملاحظات، بجانب مراجعة أعمال المرافق" مياه – صرف" بمواقع تسليم الوحدات.

وأوضح المهندس أشرف فتحي، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات بمشروع سكن مصر جنوب الحي الرابع بالعمارات أرقام 2 – 3 – 4، يوم الأحد 15/6/2025، ووحدات بالعمارات أرقام 5 – 6 – 9، يوم الاثنين 16/6/2025، ووحدات بالعمارات 10 – 11 – 12، يوم الثلاثاء 17/6/2025، ووحدات العمارات 13 – 14 – 15، يوم الأربعاء 18/6/2025، وتخصيص يوم الخميس 19/6/2025، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة، وتسليم وحدات بالعمارات 16 – 18 – 19، يوم الأحد 22/6/2025، ووحدات بالعمارات 20 – 21 – 22، يوم الاثنين 23/6/2025، ووحدات بالعمارات 23 – 24 – 25، يوم الثلاثاء 24/6/2025، ووحدات بالعمارات 26 – 27 – 29، يوم الأربعاء 25/6/2025، ووحدات بالعمارتين 30 – 31، يوم الثلاثاء 1/7/2025، ووحدات بالعمارات 32 – 33 – 34، يوم الأربعاء 2/7/2025.

وقال: “سيتم تسليم وحدات بمشروع الإسكان المتميز غرب الحي الخامس بالعمارات 2 – 3 – 4 – 6، يوم الأحد 6/7/2025، ووحدات بالعمارات 10 – 11 – 12 – 13، يوم الاثنين 7/7/2025، ووحدات بالعمارات 15  - 16 – 17 – 18، يوم الثلاثاء 8/7/2025، ووحدات بالعمارات 19 – 20 – 21 – 22، يوم الأربعاء 9/7/2025، وتخصيص يوم الخميس 10/7/2025، للذين تخلفوا عن الاستلام في الأيام السابقة، وتسليم وحدات بالعمارات 23 – 24 – 25 – 26، يوم الأحد 13/7/2025، ووحدات بالعمارات 27 – 28 – 29 – 30، يوم الاثنين 14/7/2025، ووحدات بالعمارات 31 – 32 – 34 – 35، يوم الثلاثاء 15/7/2025، ووحدات بالعمارات 36 – 37 – 38، يوم الأربعاء 16/7/2025، ووحدات بالعمارات 39 – 40 – 41، يوم الخميس 17/7/2025، وتخصيص يوم الأحد 20/7/2025، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة”.

وأضاف: “سيتم تسليم وحدات بمشروع جنة 44 عمارة،  بالحي السادس بالعمارات أرقام 1 – 2 – 3، يوم الاثنين 21/ 7/ 2025، ووحدات بالعمارات 4 – 5 – 6، يوم الثلاثاء 22/7/2025، ووحدات بالعمارات 7 – 8 – 9، يوم الأربعاء 23/7/2025، ووحدات بالعمارات 10 – 11 – 12، يوم الأحد 27/7/2025، ووحدات بالعمارات 13 – 14 – 15، يوم الاثنين 28/7/2025، ووحدات بالعمارات 16 – 24 – 25، يوم الثلاثاء 29/7/2025، ووحدات بالعمارات 26 – 30 – 31، يوم الأربعاء 30/7/2025، وتم تخصيص يوم الخميس 31/7/2025، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة، بجانب تسليم وحدات بالعمارات 33 – 34 – 35، يوم الأحد 3/8/2025، ووحدات بالعمارات 36 – 38 – 39، يوم الاثنين 4/8/2025، ووحدات بالعمارات 40 – 41 – 42، يوم الثلاثاء 5/8/2025، ووحدات بالعمارتين 43 – 44، يوم الأربعاء 6/8/2025، وتخصيص يوم الخميس  7/8/2025 لمن تخلفوا عن الاستلام”.

ونوه إلى أنه سيتم تسليم وحدات بمشروع جنة 59 عمارة بالحي السادس بالعمارتين رقمي 45 – 46، يوم الأحد 10/8/2025، ووحدات بالعمارتين رقمي 47 – 49، يوم الاثنين 11/8/2025، ووحدات بالعمارتين رقمي 50 – 51، يوم الثلاثاء 12/8/2025، ووحدات بالعمارتين رقمي 52 – 54، يوم الأربعاء 13/8/2025، وتم تخصيص يوم الخميس 14/8/2025، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

مشروعات الإسكان وزير الإسكان دمياط الجديدة الوحدات السكنية سكن مصر

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