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وزير العمل يسلم شهادات لأوائل دورات التدريب المهني بكفر الشيخ.. صور
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وزير العمل يسلم شهادات لأوائل دورات التدريب المهني بكفر الشيخ.. صور

وزير العمل في كفر الشيخ
وزير العمل في كفر الشيخ
محمود زيدان

 سلم محمد جبران، وزير العمل، اليوم، 15 عقد عمل جديد لذوي الهمم من أبناء المحافظة، و10 شهادات لأوائل خريجي دورات تدريبية على الحاسب الآلي، من مركز التدريب الثابت بمدينة فوة بمحافظة كفر الشيخ.

جاء ذلك في إطار التعاون بين الوزارة والمحافظة، لدمج ذوي الهمم في سوق العمل، وكذلك تأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وفي كلمة له، أكد وزير العمل سعادته بزيارة محافظة كفر الشيخ، لما تتميز به من مقومات للتنمية، في كافة المجالات، خاصة الصناعية والزراعية، والمشروعات القومية، وغيرها، والتي توفر المزيد من فرص العمل. واستعرض الوزير جهود الوزارة في ملفات توفير فرص العمل، وتطوير منظومة التدريب المهني، ودعم العمالة غير المنتظمة، وتمكين المرأة، وتعزيز علاقات العمل بين أصحاب الأعمال والعمال، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، في بيئة عمل لائقة، من أجل زيادة الإنتاج.

 واستعرض خطة تطوير البنية التحتية، والتحول الرقمي، وميكنة كافة الخدمات من أجل توفير خدمة أفضل وكريمة للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، معربًا عن تطلعه إلى تكثيف التعاون مع المحافظة لإنجاز هذه المهام على أرض كفر الشيخ.

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