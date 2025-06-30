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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

آيات في حالة حرجة .. وزير الصحة يكشف موقف 3 مصابات في حادث المنوفية

وزير الصحة
وزير الصحة
عبدالصمد ماهر

كشف الدكتور خالد عبدالغفار ، نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان تفاصيل حالة المصابين إلى من حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية قائلا : نطمئن عليهم بشكل لحظي وهناك تواصل مع أهالي الحالات والتشديد علي تقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة للمرضي 

وتابع قائلا : اتقدم بخالص العزاء الي اسرة الحادث الأليم والجميع يقف معهم في مصابهم .

وأشار وزير الصحة الي أن هناك ٣ حالات هم حبيبة 15علم ، اسراء 14 عام، وايات 17 عام موضحا أن  حالة حبيبة تماثلت للشفاء بعد معالجة الجروح القطعية 

وتابع فيما يخص حالة اسراء كانت تعاني من نيف في البطن وتم السيطرة عليها باستئصال الطحال بالإضافة إلي وجود بعض الكسور المتفرقة 

وأشار الوزير إلي أن ، حالة ايات صعبة وحركة للغاية حيث أن درجة الوعي 5 علي 15 وتعاني من كسر في قاع الجمجمة وارتشاح في المخ وارتشاح هوائي في الرئة 

وزارة الصحة مصابي المنوفية المنوفية الصحة

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