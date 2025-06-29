عمرو أديب يناشد وزير الصحة بنقل الناجية من حادث الطريق الإقليمي لمستشفى مجهز

وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة لوزير الصحة، الدكتور خالد عبد الغفار، عن الناجية من حادث الطريق الإقليمي، والتي تدعى “حبيبة”، قائلا: “يا سيادة وزير الصحة لو حالة حبيبة محتاجة رعاية أكبر أو محتاجة مستشفى مجهز يتم نقلها الليلة فورا من غير اي تاخير”.

وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن الفريق كامل الوزير، وزير النقل والصناعة، أكد خلال تفقده اليوم مكان حادث الطريق الإقليمي، أن الطريق يحتاج إلى نحو 50 مليار جنيه لصيانته وتطويره.

وتابع مقدم برنامج “الحكاية”، أن التكلفة التي تم إنشاء الطريق بها وصلت إلى 8 مليار دولار، في حين أن وزير النقل أكد أن الصيانة تحتاج 50 مليار جنيه معلقا “هناك عربات تسير على الطريق بأحمال مضاعفة”.