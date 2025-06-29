وزير النقل: جاهز للمساءلة ولن أتهرب.. ومستمر في خدمة بلدي حتى آخر يوم في عمري

وجه الفريق كامل الوزير، وزير النقل والصناعة ونائب رئيس الوزراء، رسالة مؤثرة لأسر ضحايا الطريق الإقليمي، قائلًا: "البقاء لله، أنا جاي أعزيكم، وده مش كفاية، وهبوس على راس كل أب وأم فقدوا عزيز، ومستعدين نشغَّل الطريق بُكره".

وقال كامل الوزير، خلال لقاء له لبرنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد له أن "لا أحد فوق المحاسبة"، مضيفًا: "أنا جاهز للمساءلة، ولن أتهرب من المسؤولية".

وتابع وزير النقل والصناعة ونائب رئيس الوزراء، "اللي بيقول إني غير مؤهل؛ يسأل عني أساتذتي وزملائي، وأنا بستوعب الهجوم، لكن ما بيأثرش فيّا، بالعكس، بيزيدني إصرار".

وأكد "أنا مش هستقيل، وتمنِّي البعض إنّي أمشي؛ مش هيتحقق.. أنا مستمر في خدمة بلدي حتى آخر يوم في عمري، دي روح المقاتل، وروح الفلاح المصري الأصيل".