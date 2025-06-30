توك شو| أحمد موسى: كامل الوزير أمين وصادق.. وزير الخارجية يكشف ملامح اتفاق غزة.. عمرو أديب يناشد وزير الصحة.. ماذا قالت الناجية الوحيدة في حادث الطريق الإقليمي

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

أحمد موسى: الفريق كامل الوزير أمين وصادق ومحترم جدا وبيشتغل قوي

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، يُعد نموذجًا للمسؤول الصادق والأمين والمجتهد، مشددًا على أن الوزير لا يكتفي بالأعمال المكتبية، بل يفضّل التواجد الميداني ومتابعة التفاصيل بنفسه.

متحدث الوزراء لأحمد موسى : مصطفى مدبولي قرر إعفاء أسر الشهيدات الـ19 من جميع المصروفات الدراسية

صرح السفير محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تابع عن كثب مع الوزراء والجهات المعنية تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي، بشأن حادث الطريق الدائري الإقليمي، وما يخص أعمال الصيانة والتطوير والتعويضات المقررة للضحايا.

أحمد موسى عن كامل الوزير: الناس اللي معاه مش بيروحوا بيوتهم من كتر الشغل

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، يُعد نموذجًا للمسؤول الصادق والأمين والمجتهد، مشددًا على أن الوزير لا يكتفي بالأعمال المكتبية، بل يفضّل التواجد الميداني ومتابعة التفاصيل بنفسه.

كامل الوزير: الدولة لن تتخلى عن أهالي ضحايا حادث الطريق الإقليمي

أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل والصناعة ونائب رئيس الوزراء، أن الدولة لن تتخلى عن أهالي ضحايا حادث الطريق الإقليمي الذي راح ضحيته عدد من الفتيات بمحافظة المنوفية، مشددًا على أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت واضحة بضرورة مواساة ومساندة المتضررين.

وزير الخارجية يكشف ملامح اتفاق غزة المرتقب مقابل الرهائن والمساعدات

كشف الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن بعض ملامح اتفاق غزة المرتقب، والذي يتم العمل عليه بالتنسيق بين الولايات المتحدة ومصر وقطر، مؤكدًا أن الاتفاق يمثل خطوة أولى نحو وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، ويفتح المجال أمام تسوية أوسع تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني.

عمرو أديب يناشد وزير الصحة بنقل الناجية من حادث الطريق الإقليمي لمستشفى مجهز

وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة لوزير الصحة، الدكتور خالد عبد الغفار، عن الناجية من حادث الطريق الإقليمي، والتي تدعى “حبيبة”، قائلا: “يا سيادة وزير الصحة لو حالة حبيبة محتاجة رعاية أكبر أو محتاجة مستشفى مجهز يتم نقلها الليلة فورا من غير اي تاخير”.

متحدث الوزراء لأحمد موسى : مصطفى مدبولي قرر إعفاء أسر الشهيدات الـ19 من جميع المصروفات الدراسية

صرح السفير محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تابع عن كثب مع الوزراء والجهات المعنية تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي، بشأن حادث الطريق الدائري الإقليمي، وما يخص أعمال الصيانة والتطوير والتعويضات المقررة للضحايا.

خطيب ضحية حادث الطريق الإقليمى: أحلامى راحت وفرحنا كان أول أغسطس | فيديو

في لحظة مؤثرة، تحدث خطيب ميادة، إحدى ضحايا حادث الطريق الإقليمي في المنوفية، عن آخر مكالمة جمعته بالراحلة قبل الحادث المروع الذي أودى بحياتها.

الناجية الوحيدة في حادث الطريق الإقليمي: لقيت نفسي فجأة على الأسفلت

في لحظات مليئة بالألم والحزن، تحدثت حبيبة، الناجية الوحيدة من حادث الطريق الإقليمي، عن آخر لحظات الحادث المروع الذي وقع عندما كانت في طريقها مع أصدقائها أثناء ذهابهم للعمل.

إنجاز مصرى كبير.. ماذا قال أحمد موسى عن تولى النائب محمد أبو العينين رئاسة برلمان الاتحاد من أجل المتوسط

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن تقديم حلقة خاصة يوم الثلاثاء المقبل، عن إنجاز مصري حدث في إسبانيا خلال الأيام الماضية، وما كان ليتحقق لولا ثورة 30 يونيو المجيدة موضحا أن ممثلي 43 دولة اختاروا النائب محمد أبو العينين بالإجماع لرئاسة برلمان الاتحاد من أجل المتوسط.