وزير الخارجية: مصر لديها مدرسة دبلوماسية عريقة.. والاتزان الاستراتيجي عقيدتها

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن مصر لديها مدرسة دبلوماسية عريقة، وأن مبدأ "الاتزان الاستراتيجي" هو العقيدة الحاكمة للدبلوماسية المصرية، معلقا: “هناك مدرسة للدبلوماسية المصرية تتسم بأنها عريقة، تمتد لنحو 200 عام، ونحن نعتز بها وبالتقاليد الدبلوماسية التي تحكم عملنا”.

رقمنة الكتب والترويج أولوية .. تفاصيل لقاء وزير الخارجية بوزير الثقافة وزير الخارجية والهجرة يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان وزير الخارجية يبحث مع ممثل الاتحاد الأوروبي جهود وقف إطلاق النار في غزة وزير الخارجية في ضيافة لميس الحديدي الليلة في “كلمة أخيرة ”

مبدأ الاتزان الاستراتيجي

وأكد وزير الخارجية: “مبدأ الاتزان الاستراتيجي هو مبدأ أرساه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار العائلة المصرية قبل عدة سنوات، وهو المبدأ الذي يحكم توجهاتنا الخارجية”.

وتابع، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" عبر قناة ON: “هذا المبدأ يشمل عدة محاور رئيسية ومبادئ، نلتزم بها في وزارة الخارجية، أولها ”المبدأ الخاص بالابتعاد عن الاستقطاب".

ولفت إلى أن النظام الدولي يشهد حالة غير مسبوقة من الاستقطاب بين القوى الكبرى، وأن 'عدم الاستقطاب' هو أحد المبادئ الحاكمة للسياسة الخارجية المصرية، حيث لدينا علاقات مع كل القوى الفاعلة”.

وشدد على أن المحور الثاني هو "عدم الدخول في تحالفات"، وهو مبدأ أصيل في السياسة الخارجية المصرية، قائلاً: "بداية من العهد الملكي ثم ثورة 1952، كان هذا المبدأ حاكمًا لنا، ونذكر في ذلك حلف بغداد وغيره”.

وواصل: "المبدأ الثالث هو الحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها، وهو أحد مبادئ السياسة الخارجية المصرية، وهي البوصلة الحاكمة لتحركاتنا الخارجية، فأي شيء يمس الدولة الوطنية ومؤسساتها؛ غير مقبول ومرفوض تمامًا”.

واختتم حديثه عن مبادئ السياسة الخارجية المصرية، قائلاً: "الأهم هو احترام القانون الدولي الإنساني، ومواثيق الأمم المتحدة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وهي مبادئ مستقرة، ولكن بطبيعة الحال أخذت الزخم الكبير في إطار العقيدة الحاكمة للسياسة الخارجية”.