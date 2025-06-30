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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الناجية الوحيدة في حادث الطريق الإقليمي: لقيت نفسي فجأة على الأسفلت

حبيبة الناجية الوحيدة في حادث الطريق الإقليمي
حبيبة الناجية الوحيدة في حادث الطريق الإقليمي
علي مكي

في لحظات مليئة بالألم والحزن، تحدثت حبيبة، الناجية الوحيدة من حادث الطريق الإقليمي، عن آخر لحظات الحادث المروع الذي وقع عندما كانت في طريقها مع أصدقائها أثناء ذهابهم للعمل.

وقالت حبيبة، أثناء لقاءها مع الإعلامية نهال طايل في برنامج 'تفاصيل' المذاع على قناة صدى البلد 2، إن الحادث وقع بشكل مفاجئ، حيث لم تتذكر سوى أنها كانت جالسة في المقعد الأخير في السيارة.

وتابعت حبيبة: 'كان المفترض أن نغادر الساعة السابعة والربع، لكننا تأخرنا وركبنا في الساعة الثامنة، استيقظت في السادسة والنصف، وتوضأت ثم لبست وخرجت'. وأضافت: 'لا أتذكر أي شيء بعد ذلك، فقط أتذكر أنني كنت جالسة مع سمر، بنت عمتي، والعربة تأخرت علينا، وبعدها مشيت وركبنا السيارة'.

وأكملت حبيبة قائلة: 'المرة الأخيرة التي تذكرتها هي عندما وصلنا إلى منطقة شمة، ثم فجأة وجدت نفسي مرمية على الأسفلت، وأسمع ضوضاء حولي، وكل ما كنت أسمعه هو أصوات الناس وهي تقول: 'دي عايشة، دي عايشة'.

وعندما سألها الإعلامية نهال طايل عن الأشخاص الذين كانوا معها، قالت حبيبة: 'كانوا معايا أولاد عمتي وزملائي، منهم عرائس وبعض الفتيات في مرحلة الإعدادي'.

وأضافت بحزن: 'كانت شروق، بنت خالي، جالسة بجواري، وقد فارقت الحياة في الحادث'.

وأوضحت حبيبة أنه عندما استفاقت، كانت بجوارها آية، ابنة عمتي، لكنها لم تتذكر كيف وقع الحادث. وذكرت أن كل ما شعرت به هو الصوت المزعج والدوشة حولها قبل أن يتم نقلها إلى المستشفى في سيارة الإسعاف.

حبيبة نهال طايل تفاصيل

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