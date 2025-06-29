فتيات كفر السنابسة ينظمون حلقة لقراءة القرآن أمام مقابر ضحايا الطريق الإقليمي

نظم عدد من فتيات قرية كفر السنابسة بمركز منوف في محافظة المنوفية، حلقة لقراءة القرآن أمام مقابر 18 فتاة من ضحايا حادث الطريق الإقليمي.

وسادت حالة من الحزن بين أبناء القرية وخاصة الفتيات الذين أكدوا أن الضحايا اصدقاء وموتهم كان فاجعة كبيرة للجميع.

وتابعوا، أن الحادث إصاب الجميع بصدمة كبيرة وجميع منازل القرية حزينة علي وفاة بنات القرية.

وكانت 18 فتاة وشاب قد لقوا مصرعهم في حادث علي الطريق الإقليمي في نطاق مركز اشمون حيث اصطدمت سيارة نقل تريلا مع ميكروباص أثناء سيره علي الطريق الإقليمي.

وشيع العشرات من أبناء قرية كفر السنابسة جثامين 18 فتاة من أبناء القرية وسط حالة من الحزن، كما شيع أهالي قرية طملاي بمركز منوف جثمان الشاب ادهم محمد انس سائق الميكروباص.