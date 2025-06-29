قريطم: تعاطي السائق المخدرات والتحويلة المرورية وراء حادث المنوفية

كشف اللواء مدحت قريطم الخبير المروري، تفاصيل جديدة بشأن حادث المنوفية، مشيرا إلى أن تعاطي السائق المخدرات والتحويلة المرورية وراء حادث المنوفية.

يجب فصل النقل الثقيل عن الملاكي

وتابع اللواء مدحت قريطم الخبير المروري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، أن نعيش حدث جلل والجميع متألم ونحتاج لحلول اولها يجب فصل النقل الثقيل عن الملاكي، مشيرا إلى أن هذا الامر تم في مصر وحقق نحاح هائل.

وأكمل اللواء مدحت قريطم الخبير المروري، أن نريد إجراء جديد بشأن ضبط متعاطي المخدرات من السائقين ويجب تشديد العقوبات.