ضحية منسية.. سائق ميكروباص حادث المنوفية كان يستعد لخطبته من إحدى الضحايا

في منزل صغير مقام بالطوب اللبن في قرية طملاي بمركز منوف في محافظة المنوفية تسكن أسرة ادهم محمد انس سائق ميكروباص الطريق الإقليمي الذي لقي مصرعه في الحادث أثناء عمله وتوصيل فتيات الي عملهن.

ادهم يسكن في منزل بسيط مكون من غرفتين لأب يعمل سائق ميكروباص ولكن اضطرته ظروف المرض الي العمل علي فترات متقطعة وام مريضة تعمل أيضا في جمع الفراولة وكان يتولي أدهم مسئولية أسرته وتوفير علاجهم.

أسرة بسيطة كان يستعد فيها ادهم لخطوبة ضحية من ضحايا الطريق الإقليمي ملك ابنة قرية كفر السنابسة، حيث اتفق معه والدها أن يتم قراءة الفاتحة والخطبة أمس السبت ولكن كان للقدر كلمة أخري وان يلحقا الاثنين بالجنة.

وقالت أم ادهم، أن ادهم كان يتولي مسئولية الأسرة وكان يعمل من الخامسة صباحا ويرجع ليلا من أجل توفير متطلبات الحياة لنا من علاج ومعيشة.

واضافت أن ادهم كان طيبا ويستعد للخطبة من أحدي ضحايا الميكروباص ملك، وتم الاتفاق مع أسرتها وكان هناك موعد مع الأسرة السبت الماضي ولكن راحوا الاتنين الجنة.

وتابعت الام، أن ادهم تم نسيانه في الحادث ولم يحضر أحد جنازاته ولم يزورهم اي من المسئولين لتقديم واجب العزاء رغم أنه ضحية سائق متهور.

يذكر أن ادهم محمد انس أحد ضحايا الطريق الإقليمي الذي كان يقود الميكروباص التي اصطدمت به التريلا مما ادي الي مصرعه هو و18 فتاة من أبناء قرية كفر السنابسة.