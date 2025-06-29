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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مفتي الجمهورية يقدم واجب العزاء في شهداء حادث الإقليمي خلال زيارته لمحافظة المنوفية

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية
كتبت مروة فاضل

استقبل اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ،  الدكتور نظير محمد عياد مفتي الديار المصرية ورئيس الأمانة لدور وهيئات الإفتاء في العالم بمكتبه بديوان عام المحافظة والوفد المرافق له ، لتقديم واجب العزاء في شهداء حادث الإقليمي بكفر السنابسة بمنوف، بحضور اللواء عبدالله الديب السكرتير العام، المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد، النائب أيمن معاذ عضو مجلس النواب ، المهندسة مروة زهران رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف.


وخلال اللقاء ، أعرب مفتى الديار المصرية عن خالص تعازيه فى الحادث الأليم ولأسر الشهداء وذويهم، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان ويمن على المصابين بالشفاء العاجل ، سائلين الله أن يحفظ مصر وأبناءها من كل مكروه وسوء، مؤكداً أن من أولى أولويات الشريعة الإسلامية حماية النفس البشرية وصون حرمتها ، مشيراً إلى أهمية التكامل والتكاتف بين كافة مؤسسات الدولة وتقديم أوجه الدعم والرعاية للأهالي في مصابهم الجلل.


ومن جانبه قدم محافظ المنوفية شكره وتقديره لفضيلة المفتي وحرصه على تقديم واجب العزاء ، مؤكداً على استمرار تقديم أوجه الدعم والرعاية الشاملة لأهالي الشهداء والوقوف بجانبهم ، فضلاً عن المتابعة المباشرة للمصابين وتسخير كافة الامكانيات الطبية اللازمة حتى تماثلهم الشفاء العاجل. 


هذا ومن المقرر أن يتوجه فضيلة مفتى الديار المصرية لتقديم واجب العزاء يرافقه السكرتير العام المساعد والوفد المرافق من دار الافتاء وعدد من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

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