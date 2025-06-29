قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في شمس آرت سبيس.. داسم يكسر حدود الكلمة إلى عالم من الإحساس
راجعين من الشغل.. الداخلية تكشف تفاصيل العثور على جثتين أسفل كوبري بالقاهرة
هل يرحل؟ تطورات جديدة بشأن مستقبل وسام أبو علي مع الأهلي
البحيرة: توريد أكثر من 316 ألف طن قمح لشون وصوامع المحافظة
وزير الشئون النيابية: حادث المنوفية هز الوطن.. ولن نتهاون في المحاسبة والمكاشفة
من "الدبابات" إلى "دبي".. سكان وادٍ بسيناء يغيرون اسمه أملًا في مستقبل سياحي مشرق
القبض على شخص تسبب فى انقلاب سيارة على كوبرى بمدينة نصر
الثانوية العامة ثلاث سنوات.. ننشر أبرز ملامح مشروع قانون التعليم
الأهلي يتسلم الدفعة الأولى من مكافأة كأس العالم للأندية.. ويترقب تسوية الضرائب الأمريكية
طالبة تصاب بإغماء داخل لجنة امتحان في المحلة بسبب حرارة الجو ونقلها إلى المستشفى.. صور
في ظروف غامضة.. القبض على شاب أنهى حياة والدته ببني مزار شمال المنيا
ثورة التصحيح والبناء.. كيف مهدت 30 يونيو لرؤية مصر 2030؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مجلس النواب يقف حداداً على أرواح فتيات كفر السنابسة بالمنوفية

مجلس النواب يقف حداداً على أرواح فتيات كفر السنابسة بالمنوفية
مجلس النواب يقف حداداً على أرواح فتيات كفر السنابسة بالمنوفية
فريدة محمد - ماجدة بدوى

في بداية الجلسة العامة لمجلس النواب المعقودة اليوم ٢٩ يونيو ٢٠٢٥ قدم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس باسمه وباسم أعضاء المجلس خالص التعازي وصادق المواساة لأهالي ضحايا الحادث الأليم الذي راح ضحيته فتيات من محافظة المنوفية.

داعياً المولى عز وجل أن يتغمدهن بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان وأن يعجل بشفاء المصابين ،ودعا المجلس إلى الوقوف حداداً على أرواحهن الطاهرة.

وكان قد افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

 وكشف تقرير اللجنة، إن مشروع القانون يستهدف مواجهة التأثيرات الاقتصادية نتيجة ما شهده العالم خلال الفترة الماضية من العديد من المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية، فضلاً عن تراجع سعر صرف الجنيه عن التقديرات الأساسية في الموازنة العامة الحالية مما أدى إلى زيادة مدفوعات الفوائد الخارجية وكذا المحلية. 

كما يناقش مجلس النواب، تقرير لجنة الإدارة المحلية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ومشروعات قوانين في ذات الموضوع مقدمة من النواب محمد الحسيني، محمد الصمودي، وأيمن أبو العلا. 

وأكد تقرير اللجنة، إن مشروع القانون يهدف إلى منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم، متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب أو إزالة التعدي مؤقتاً. 

وأكد تقرير اللجنة، أنه لحين إتمام الإزالة تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، على أن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة متابعة أعمال الجهات بشأن تطبيق أحكام هذا القانون، في إطار سعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري. كما يناقش مجلس النواب، تقرير لجنة النقل والمواصلات، عن قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٥٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق الإطاري الخاص بتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع السكة الحديد العاشر من رمضان (LRT)، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية. 

كما يناقش النواب، تقرير لجنة النقل والمواصلات عن قرار رئيس الجمهورية رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي لتمويل دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة (المرج الجديدة- شبين القناطر) بين حكومة جمهورية مصر العربية والحكومة الإسبانية.

الجلسة العامة لمجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي المنوفية فتيات المصابين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكم في دعوى عدم دستورية طرد المستأجرين بقانون الإيجار القديم

الحكم في دعوى عدم دستورية طرد المستأجرين بقانون الإيجار القديم.. السبت

1200 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

1200 جنيه| سعر الجنيه الذهب يواصل النزيف وعيار 21 مفاجأة

باقي 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا من هؤلاء المشتركين

باقي 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا عن هؤلاء المشتركين

كامل الوزير

في تصريحات خاصة لأحمد موسى .. قرارات عاجلة من كامل الوزير بعد حادث المنوفية|فيديو

رئيس الوزراء

بعد ترحيلها بقرار رسمي| هؤلاء الموظفون محرومون من إجازة 30 يونيو بالقانون

حادث الطريق الإقليمي

إيه اللي حصل؟| مشادة بين لميس الحديدي ومتحدث محافظة المنوفية بسبب حادث الطريق الإقليمي

ميدو

ميدو ردًا على هجوم زكي عبد الفتاح: «كتر خيرك .. والعيب مش عليك»

سعر الذهب

سعر عيار 21 اليوم 29-6-2025

ترشيحاتنا

هاتفا Oppo Reno 14 وVivo T4 Ultra

أيهما أفضل للشراء.. هاتفا Oppo Reno 14 أو Vivo T4 Ultra ولماذا

هيونداي فيرنا موديل 2006

هيونداي فيرنا مستعملة سعرها 250 ألف جنيه

سكودا فيليشيا موديل 1997

اشتري سكودا فيليشيا هاتشباك بـ 150 ألف جنيه

بالصور

الأكاديمية العسكرية تحتفل بتخريج دفعات من وزارة النقل والجمارك بعد تدريب وتأهيل وطني شامل

صورة من حفل التخرج
صورة من حفل التخرج
صورة من حفل التخرج

وزير التموين ومحافظ الشرقية يفتتحان سوق اليوم الواحد بالعاشر من رمضان

وزير التموين
وزير التموين
وزير التموين

الممنوعون من فاكهة الصيف.. 5 فئات محظور عليها تناول التين البرشومي

التين البرشومي
التين البرشومي
التين البرشومي

تقرأ من النوتة.. موقف آخر محرج لـ شيرين في حفل موازين

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

فيديو

السيارة

القبض على شخص تسبب فى انقلاب سيارة على كوبرى بمدينة نصر

شيرين عبد الوهاب

تقرأ من النوتة.. موقف آخر محرج لـ شيرين في حفل موازين

المطرب الشامي

حضن وقبلة.. فتاة تقتحم المسرح بحفل المطرب الشامي في دبي

نانسي عجرم

آه ونص.. نانسي عجرم تشعل حماس جمهورها في حفل لندن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: طريق دمنهور – دسوق كارثة أخرى في الانتظار

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

المزيد