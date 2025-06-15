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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أبو العينين يشيد بكلمة رئيس النواب عن تطورات الأوضاع في المنطقة: ستكون مرجعا في رئاستنا للبرلمان الأورومتوسطي

النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب
النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب
ماجدة بدوى   -  
فريدة محمد

أبو العينين يثمن كلمة رئيس البرلمان بشأن تطورات الأوضاع بالمنطقة 

أبو العينين :

مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات خطوة ضرورية لكن التنفيذ هو التحدي الحقيقي

مشروع القانون عنوان جيد للاستثمار ويرد على المشككين ويدعم القطاع الخاص


علينا الدخول إلى البورصات العالمية للتسويق للمشروعات الحيوية الجديدة

ثمن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، كلمة رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي، بشأن موقف مصر من تطورات الأوضاع في المنطقة، وآخرها العدوان الإسرائيلي ضد إيران.

وأكد "أبو العينين" خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن الفترة المقبلة ستنتقل إلى مصر رئاسة البرلمان الأورومتوسطي، مؤكدا أنه سيستعين بكلمة رئيس النواب في كلمته الافتتاحية لبيان موقف مصر من تطورات الأوضاع في المنطقة، وكذلك جهود دعم القضية الفلسطينية.

تقرير اللجنة

على جانب آخر، وافق وكيل النواب خلال الجلسة على تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

و أشار أبو العينين، إلى أنه سيذهب إلى الصين خلال أيام للمشاركة في منتدى اقتصادي هام، مؤكدا أن المؤتمر الذي تشهده دولة الصين دعوة للاستثمار والمستثمرين.

و قال وكيل مجلس النواب، إن مشروع ملكية الدولة في الشركات لا يتعلق بالقانون فقط، وإنما في ايضاً الإجراءات التنفيذية

وقال وكيل البرلمان، إن هناك محاولات كثيرة تمت من قبل، ولكن نتائجها كانت متواضعة، مؤكدا أن هناك أموال كثيرة موجودة ولكن على الحكومة العمل من أجل الحوكمة في هذا الملف.

 البورصات العالمية 

و تابع محمد أبو العينين: علينا الدخول إلى البورصات العالمية للتسويق للمشروعات الحيوية الجديدة، وكذلك إتاحة الفرصة أمام المستثمر الصغير، وتحديدا المصريين في الخارج.

و لفت أن القانون يمثل أهمية كبيرة في تخفيف العبء عن الدولة، وهو عنوان جيد للاستثمار في مصر، ويرد على التشكيك في جهود الدولة في عمليات التنمية، وتعزيز دخول القطاع الخاص.

النائب محمد أبو العينين مجلس النواب المستشار حنفي جبالي العدوان الإسرائيلي إيران

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