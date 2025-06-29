وكيل وزارة الصحة بالمنوفية يتابع حالات مصابي حادث الطريق الإقليمي

اجري اليوم الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، زيارة ميدانية لمستشفى الجراحات المتخصصة لمتابعة الحالة الصحية لمصابي حادث الطريق الإقليمي الذي وقع مؤخرًا، وأسفر عن وقوع عدد من الإصابات.

وخلال الزيارة، تابع وكيل الوزارة الفحوصات الطبية التي أُجريت للمصابين، موجها بسرعة استدعاء فريق طبي كامل يضم تخصصات القلب، الصدر، المخ والأعصاب، والعظام، من أجل فحص جميع الحالات بدقة ووضع خطة علاجية مناسبة لكل حالة، مع إعداد تقارير طبية يومية لعرض مستجدات الحالة الصحية وتطوراتها.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد سلامة مدير إدارة العلاجى بمديرية الشؤون الصحية، السيد الدكتور مصطفى أبو حليمة مدير مستشفى الجراحات المتخصصة، و في إطار التنسيق الكامل بين أقسام المستشفى والإدارة الفنية بالمديرية لضمان تقديم أعلى مستوى من الخدمة الطبية العاجلة والآمنة للمصابين.