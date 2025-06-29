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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

اللي كانت جنبي ماتت.. حبيبة الناجية الوحيدة تروي آخر لحظات حادث الطريق الإقليمي

حادث الطريق الاقليمى
حادث الطريق الاقليمى
علي مكي

قالت حبيبة إحدى المصابات فى حادث الطريق الإقليمى والناجية الوحيدة أنها كانت تجلس فى اخر السيارة ومرة واحدة لقت نفسها على الأسفلت .

وأضافت حبيبة خلال حوارها مع الاعلامية نهال طايل ببرنامج تفاصيل على قناة صدى البلد 2  أنها كانت تجلس بجانب بنت خالتها وتوفت فى الحال فور وقوع الحادث .

وتابعت قائلة : أن السيارة تأخرت هذا اليوم أنا ببقى جاهزة من 6 ونص والمفروض نتحرك7 وربع والعربية جت 8 صباحا .

وأوضحت حبيبة أنها مش حاسة بأى حاجه دلوقتى ومش هتروح الشغل تانى وكلنا كنا بنخاف من الطريق ده وربنا يرحم كل أصحابى .

قال خطيب ميادة أحدى ضحايا حادث الطريق الأقليمى  أن 'آخر مرة تحدثت معها كانت 12 مساء، تحدثنا قبل أن تنام استعدادًا للعمل في اليوم التالي'.

وأضاف خطيب ميادة مع الإعلامية نهال طايل في برنامج 'تفاصيل' المذاع على قناة صدى البلد 2: قائلاً: 'كانت تخرج للعمل كل يوم في الساعة السادسة صباحًا، وكان هذا هو يومها المعتاد. في آخر مكالمة قالت لي إنها لم تذهب إلى العمل في اليومين السابقين، ولكنها قررت أن تذهب في اليوم التالي'.

وتابع قائلاً: 'كنت في محافظة البحيرة عندما تلقيت الخبر من أهلها في القرية بأن ميادة في المستشفى، وأن حالتها مستقرة، لكنني لم أكن أتخيل أبدًا ما حدث بعد ذلك'.

وأكد خطيب الضحية أن ميادة كانت قد استعدت للزواج في الشهر المقبل، قائلاً: 'كان من المقرر أن يقام حفل زفافنا في الأول من أغسطس، ولكن القدر كان أسرع منا، وسقطت جميع أحلامنا'.

حادث الطريق الاقليمى نهال طايل حبيبة

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