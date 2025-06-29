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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: الفريق كامل الوزير أمين وصادق ومحترم جدا وبيشتغل قوي

الإعلامى أحمد موسى والفريق كامل الوزير وزير النقل
الإعلامى أحمد موسى والفريق كامل الوزير وزير النقل
علي مكي

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، يُعد نموذجًا للمسؤول الصادق والأمين والمجتهد، مشددًا على أن الوزير لا يكتفي بالأعمال المكتبية، بل يفضّل التواجد الميداني ومتابعة التفاصيل بنفسه.

وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الفريق كامل الوزير عندما عاد إلى مصر من الخارج؛ ذهب إلى الطريق الدائري الإقليمي، وكنا معه.

وأردف الإعلامي أحمد موسى: 'الفريق كامل الوزير أمين جدا وصادق جدا ومحترم جدا وبيشتغل قوي والناس اللي معاه في الشغل بيقولوا مش عارفين يروحوا بيوتهم من كتر الشغل، لأن الراجل بيجري صيف شتاء وبيشوف كل حاجة بنفسه'.

وواصل الإعلامي أحمد موسى: يجب على سائقي النقل الثقيل عدم السير بسرعة؛ لأن الناس بتخاف من النقل التقيل، قائلا: “مفيش حد فوق القانون في مصر.. واللي يغلط يتحاسب”.

وأوضح: 'في ناس سابت الحادثة وراحت إلى توجه ضد الدولة ومسئولي الدولة، وعملوا تريند ضد مصر، وبالمناسبة، الدولة ومسئوليها مش حيطة مايلة لحد، ونحيي اللي بيجتهد، والمقصر يتحاسب'.

أحمد موسى كامل الوزير وزير النقل

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