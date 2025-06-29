أحمد موسى: تطوير السكك الحديدية مستمر.. والدولة لا تتهاون في حماية أرواح المصريين

قال الإعلامي أحمد موسى إن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير منظومة السكك الحديدية، بعد سنوات من المعاناة والحوادث المؤلمة، أبرزها حادث قطار الصعيد عام 2002، مؤكدًا أن مليارات الجنيهات ضُخت لتحديث الشبكة، إلى جانب مشروعات القطارات السريعة وربط البضائع والموانئ وشبكات مترو الأنفاق.

وأضاف موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن بعض الحوادث رغم ألمها، تكشف عن مواطن خلل تحتاج إلى علاج فوري، مشددًا على أن الدولة حريصة على الإصلاح، والقانون سيأخذ مجراه دون تهاون في إعادة حق الفتيات ضحايا الحادث الأخير.

وتابع: "هناك حملات مغرضة تستهدف شخصيات بعينها، مثل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق كامل الوزير؛ بهدف عرقلة أي مسؤول ناجح تحت شعار (لو حد ناجح ما يكملش)".

وأكد موسى أن الإعلام المعادي يفتعل زوابع حول الأزمات الداخلية في مصر، متجاهلًا الكوارث العالمية، مضيفًا: "كل مسؤول أقسم على حماية أرواح المصريين، ولن تنجح محاولات التشكيك والتشويه مهما اشتدت".