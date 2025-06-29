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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

متحدث الوزراء لأحمد موسى : مصطفى مدبولي قرر إعفاء أسر الشهيدات الـ19 من جميع المصروفات الدراسية

أحمد موسى
أحمد موسى
علي مكي

صرح السفير محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تابع عن كثب مع الوزراء والجهات المعنية تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي، بشأن حادث الطريق الدائري الإقليمي، وما يخص أعمال الصيانة والتطوير والتعويضات المقررة للضحايا.

وأضاف الحمصاني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد: الحكومة تتحرك بشكل عاجل على جميع المستويات لتلافي تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة، من خلال سرعة الانتهاء من جميع الإصلاحات على الطريق الدائري الإقليمي في مواعيد محددة، والتزام صارم بكافة معايير الأمن والسلامة المرورية خلال التنفيذ، مع الفصل بين حركة سيارات الملاكي والنقل الثقيل في مناطق التطوير، بالإضافة إلى تكثيف دوريات المرور وزيادة أعداد الكاميرات والرادارات لضبط المخالفات المرورية وردع التجاوزات.

وتابع الحمصاني قائلا: رئيس الوزراء وجه بإجراء كشوف دورية ومفاجئة لتحليل تعاطي المخدرات لسائقي النقل، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، مشيراً إلى دراسة تغليظ العقوبات القانونية في هذا الشأن حماية لأرواح المواطنين.

وبشأن أسر شهيدات حادث الدائري الإقليمي، أعلن الحمصاني أن الدكتور مصطفى مدبولي قرر إعفاء أسر الشهيدات الـ19 من جميع المصروفات الدراسية، في جميع المراحل التعليمية، بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، مع صرف معاش استثنائي عاجل من وزارة التضامن الاجتماعي لهؤلاء الأسر، تقديرًا لما لحق بهم من أذى وألم.

وأشار الحمصاني إلى أن رئيس مجلس الوزراء كلف محافظ المنوفية بإطلاق أسماء الشهيدات على المبانى الحكومية والشوارع في قرية كفر السنابسة، تخليدًا لذكراهن وتقديرًا لدورهن في المجتمع.

واختتم قائلا: لم يكن هناك تأخير متعمد ولكن كل الساعات الأخيرة كل الجهات الحكومية منشغلة في المشاورات واتخاذ القرارات المناسبة للحادث الأليم، وبيان اليوم حمل عزاء الدكتور مصطفى مدبولي والوزراء كافة، وفي حالة ثبوت تقصير سيتم مواجهته والتعامل معه وفق توجيه الرئيس السيسي.

محمد الحمصانى مجلس الوزراء حادث الطريق الإقليمى

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