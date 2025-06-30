التعليم: إنشاء فصول ثانوي ملحقة للمدارس داخل قرية شهيدات الطريق الإقليمي بالمنوفية

وجه المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شادي زلطة العزاء إلى أسر شهداء حادث الطريق الدائري الإقليمي بالمنوفية.

مطالبة الأهالي بمدرسة ثانوية

وبشأن المناشدة التي نادى بها أهالي القرية لبناء مدرسة ثانوي؛ قال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» والمذاع عبر قناة «mbc مصر» تقديم الإعلامي عمرو أديب إنه: «عقب المناشدة المتعلقة بمطالبة الأهالي بمدرسة ثانوية، وزير التربية والتعليم شكل لجنة عمل لدراسة الموقف في القرية، وأن الطلاب بتلك القرية يذهبون إلى قرية مجاورة على بعد 6 دقائق، ووزير التعليم وجه بتشكيل فصول ملحقة بالمدارس الموجودة بالقرية».

وعلق الإعلامي عمرو أديب، على حادث الدائري الإقليمي بالمنوفية، قائلا : «البنات دي حادث مأسوي، لكن المأساة دي طلعت أفضل ما فينا، ولعل هذا الأمر نور للي جاي بعديهم، نور يخلينا ناخد بالنا».