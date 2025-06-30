تعليم "الجبهة الوطنية" تطلق مبادرة توعوية بالوديان الجبلية بشرم الشيخ

نظمت أمانة التعليم بحزب الجبهة الوطنية بشرم الشيخ يومًا توعويًا وترفيهيًا في وادي سبيتة بمدينة شرم الشيخ.

ترأست الفعالية أمل المغربي، مساعد الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية بمحافظة جنوب سيناء ومسؤولة التعليم بالمحافظة. وشهد اليوم مشاركة فعالة من أهالي الوادي من أبناء البدو، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من المتطوعين من أبناء الحزب بمدينة شرم الشيخ وذلك بناء على توجيهات النائب غريب حسان أمين عام الحزب بجنوب سيناء والمستشار محمود سرور أمين التنظيم.

أهداف وأنشطة المبادرة

صرحت أمل المغربي بأن اليوم التوعوي تضمن مجموعة من ورش العمل الهادفة لتوعية الأطفال بكيفية الحفاظ على النظافة الشخصية وغسيل الأسنان وبعض المفاهيم الصحية. قدم هذه الورش فريق متخصص من المعلمين بطرق ترفيهية، باستخدام المجسمات والأدوات التعليمية البصرية لتبسيط المعلومات على الأطفال بما يتناسب مع قدراتهم الاستيعابية وضمان فهمها بطرق ممتعة.

وأشارت مسؤولة التعليم إلى أن الزيارة قد أتت ثمارها، خاصة مع الأطفال الذين استمتعوا بالفقرات الترفيهية والأنشطة والألعاب الجماعية والمسابقات. وتخلل الفعالية توزيع الهدايا والألعاب على الأطفال من أبناء البدو وسط أجواء من البهجة والتفاعل المجتمعي.

وأكدت المغربي أن هذه المبادرة تأتي ضمن خطة عمل متكاملة لأمانة التعليم بالحزب تستهدف الوصول إلى المناطق النائية والصعب الوصول إليها، وتقديم التوعية والرعاية للأطفال داخل بيئتهم الطبيعية. وهذا يرسخ المفهوم الشامل للتعليم، الذي لا يقتصر على المناهج التعليمية، بل يتطرق إلى السلوك والعادات والثقافات التي يجب اتباعها في الحياة اليومية للفرد.

رؤية الحزب وخططه المستقبلية

من جانبه، قال الشيخ حسن سالم، رئيس قطاع خليج العقبة وأمين مدينة شرم الشيخ لحزب الجبهة الوطنية، إن هذه المبادرة هي تجسيد لرؤية الحزب في والمعرفة لدى أبنائنا من أطفال البادية. ولذلك، كان من الضروري الوصول إليهم داخل الوديان الجبلية نظرًا لصعوبة انتقالهم إلى المدن للمشاركة في الفعاليات التثقيفية. وأكد الشيخ سالم أن أمانة التعليم بالحزب بصدد تنفيذ مبادرات مماثلة تستهدف المزيد من المناطق المهمشة في قلب الصحراء.

الحضور والمشاركون

حضر الفعالية الشيخ حسن سالم رئيس قطاع خليج العقبة وأمين مدينة شرم الشيخ، وأحمد الكفراوي مساعد رئيس قطاع خليج العقبة وأمين تنظيم مدينة شرم الشيخ، والدكتور وائل حسن مساعد رئيس لجنة التعليم بجنوب سيناء و كيرلس إميل أمين أمانة التعليم بشرم الشيخ، ومحمد عبد العزيز الأمين المساعد لأمانة التعليم، وبسمة حسن أمينة أمانة المبادرات الجماهيرية، والشيخ جميل موسى مساعد أمين التنظيم، وأحمد عبد الظاهر أمين أمانة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

المتطوعون في التنفيذ الميداني

ساهم في التنفيذ الميداني عدد من المتطوعين الذين آمنوا برسالة المبادرة وشاركوا في رسم ملامحها:

منى حسونة

عزة حسونة

أسماء الشامي

يارا الغزالي

بثينة رجب

هدير سمير

كيرلس ثابت

وليد فاروق

الطالبتان منن أحمد بخيت و كارما أحمد بخيت.