تعليم الجيزة: فيديو تعرض طالبات للتصوير بحمام مدرسة أثناء الامتحانات غير صحيح

أكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أن الفيديو المتداول على السوشيال والخاص بتعرض بعض الطالبات للتصوير داخل حمام مدرسة يوسف السباعي غير صحيح، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وأضاف المصدر، أنه لا وجود للجنة امتحانات للبنات داخل هذه المدرسة التابعة لإدارة العجوزة التعليمية، كما أن المدرسة مخصصة للبنين فقط، وأشار أن الفيديو المتداول لإثارة البلبلة والتأثير على سير العملية التعليمية التي تسير بهدوء وانتظام مع توفير الجو الملائم لأداء الطلاب الامتحانات بسهولة ويسر، وجاري التحقيق بشكل كامل لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة

كان قد تداول رواد السوشيال ميديا فيديو لعدة طالبات يستغيثون فيه من قيام طلاب من تصويرهن أثناء استخدام الحمام المتواجد بمدرسة يوسف السباعي، وشهد الفيديو تداول واسع.