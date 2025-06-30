قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار السجائر اليوم 30/6.. بكم كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت بعد تطبيق الزيادة؟
الأفضل بعد رمضان.. فضل الصيام في شهر الله المحرم
البطولة الحائرة | ما مصير كأس السوبر المصري.. هل سيُلعب في الكويت أم البحرين؟
الحارس الأمين .. قوات الدفاع الجوي تكشف أحدث إمكانياتها لحماية سماء مصر
موعد زيادة الحد الأدنى للأجور 2025 .. تفاصيل ومزايا جديدة
الإعلان عن قبول دفعة جديدة للالتحاق بالكليات العسكرية.. اعرف تفاصيل وشروط كل كلية
80 شهيدا في غارات الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 57 بمدينة غزة وشمال القطاع
تزامنا مع جلسة الحكومة.. عائلات المحتجزين الإسرائيليين بغزة تدعو لمظاهرة غدا بالقدس
يانيك فيريرا يتصدر بقوة.. اعرف الجديد بشأن المدير الفني الجديد للزمالك
كارتيرون يصدم الزمالك ويتولى تدريب نادِ شهير
التعليم تكشف حقيقة حدوث بلطجة وغش جماعي بلجان الثانوية العامة بالدقهلية
أسطورة مانشستر يونايتد يعتزل كرة القدم ويتولى منصبا هاما بالنادي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروع خطوط مياة الشرب بمحطة منشأة القناطر والصرف الصحي بقرية الرهاوي

ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن
ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن
أحمد زهران

أجرى ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن جولة ميدانية بمركز منشأة القناطر.

يأتى ذلك في إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بالمتابعة الميدانية المستمرة علي مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها بالمحافظة وإزالة المعوقات التي قد تواجه المشروعات الجاري تنفيذها تمهيدا لدخولها الخدمة الفعلية وتشغيلها في أقرب وقت.

 تفقد نائب محافظ الجيزة، قرية الأخصاص لمتابعه الحالة العامة للنظافة والإشغالات داخل القرية.

والتقى نائب المحافظ، عدد كبير من مواطني القرية للاستماع الي مطالبهم وشكاواهم مكلفا مسؤولي شركة مياه الشرب بالجيزة بمتابعة ومراجعه شبكات المياه داخل القرية لضمان استمرار ضخ المياه وعدم انقطاعها عن منازل القرية.

كما تابع الشهابي، سير أعمال تنفيذ مشروع خطوط مياه الشرب الخارجة من محطة مياه منشأة القناطر بنطاق قرية الأخصاص التابعة للوحدة المحلية لقرية الجلاتمة بمركز منشأة القناطر.

وذلك في اطار خطة الدولة لتحقيق كفاءة خدمات مياه الشرب بمحافظة الجيزة حيث تفقد النائب مسار المشروع علي الطبيعة وأعمال الحفر وتركيب المواسير والتي تهدف الي تعزيز ضخ المياه من محطة مياه منشأة القناطر الي قري مركز منشأة القناطر.

ووجه نائب محافظ الجيزة، باستمرار التنسيق الدائم بين الجهات المعنية لسرعة تنفيذ الأعمال والانتهاء منها وفقا للجدول الزمني المحدد للمشروع.

كما تفقد نائب محافظ الجيزة، مشروع الصرف الصحي بقرية الرهاوي للاطمئنان علي سير العمل في المشروع والتأكد من تنفيذه وفقا للخطة الزمنية المحددة.

حيث أستمع الشهابي، الى شرح من المهندسين المشرفين علي المشروع حول مراحل التنفيذ المختلفة ونسب الأنجاز موجها بتذليل أي عقبات قد تواجه سير العمل.

كما تفقد نائب محافظ الجيزة، المركز التكنولوجي بمجلس المدينة لمتابعة انتظام سير العمل بملف التصالح علي مخالفات البناء مشددا بالإسراع في معدلات الإنجاز مع العمل في تقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات اللازمة مع المواطنين.

نائب محافظ الجيزة محافظ الجيزة مركز منشأة القناطر مشروعات مياة الشرب والصرف الصحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو بعد الزيادة.. هل وصلت 100 جنيه؟

أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو بعد الزيادة.. هل وصلت 100 جنيه؟

رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا مع بداية السنة المالية الجديدة عن هؤلاء المشتركين

رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا مع بداية السنة المالية الجديدة عن هؤلاء المشتركين

صورة أرشيفية

فتح باب التحويل بين المدارس غداً .. اعرف الضوابط والرسوم والأوراق المطلوبة

اسعار السجائر اليوم 30/6 بعد الزيادة.. بكم كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت؟

أسعار السجائر اليوم 30/6.. بكم كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت بعد تطبيق الزيادة؟

مستشفي الفشن

مصرع شخص وإصابة 14 آخرين في انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي ببنى سويف.. بالأسماء

المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان

وزير الإسكان: تطبيق قانون الإيجار القديم على الشقق المغلقة أولا ثم التجاري وبعدها السكني

أرشيفية

النوع دا هيوصل 48 جنيه.. ننشر تفاصيل أسباب زيادة أسعار السجائر

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

رئيس النواب عن قانون الإيجار القديم: لن يترك مواطن بلا مأوى أو يزاح عن مسكنه دون بديل آمن

ترشيحاتنا

جانب من البرتوكول

توقيع بروتوكول تعاون بين قطاع تنمية المهن الطبية بالصحة ومستشفيات جامعة القاهرة

المركزية لمكافحة الأفات ووفد سعودي

المركزية لمكافحة الآفات تشارك في ورشة عمل حول الوبائيات.. وتستقبل وفد سعودي للتعرف على وسائل المكافحة الحديثة للآفات

العمرة

رسوم على شركات السياحة لتنفيذ رحلات العمرة الجديدة

بالصور

الحارس الأمين .. قوات الدفاع الجوي تكشف أحدث إمكانياتها لحماية سماء مصر

قوات الدفاع الجوي
قوات الدفاع الجوي
قوات الدفاع الجوي

افتتاح سوق اليوم الواحد بمنطقة الصيادين بمدينة الزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

رصف وتطوير إمتداد شارع أحمد شوقي المتفرع من مجمع المصالح بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

الصين تطلق "مونوريل الباندا".. ثورة تكنولوجية بلمسة جمالية ساحرة

الصين تطلق "مونوريل الباندا".. ثورة تكنولوجية بلمسة جمالية ساحرة
الصين تطلق "مونوريل الباندا".. ثورة تكنولوجية بلمسة جمالية ساحرة
الصين تطلق "مونوريل الباندا".. ثورة تكنولوجية بلمسة جمالية ساحرة

فيديو

قوات الدفاع الجوي

الحارس الأمين .. قوات الدفاع الجوي تكشف أحدث إمكانياتها لحماية سماء مصر

ضحية بلطجي السيدة زينب

«آدم» ضحية بلطجي السيدة زينب: عايز حقي.. عاملي عاهة وعايش في الشارع عادي| فيديو

السيارة

ماشيين عكس.. شاهد لحظة القبض على سائقين بالشرقية

شروق عادل مذيعة صدى البلد

قرار عاجل من النيابة تجاه مالك التريلا المتسببة في واقعة الإقليمي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: يونيو والثورة المليونية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات 30 يونيو 2013

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تحليل النهج السياسي الخارجي في ضوء النظرية السياسية.. مقاربة مصر ما بعد 30 يونيو نموذجًا

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الأول

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: 30 يونيو… لحظة الخلاص وميلاد الجمهورية الجديدة

المزيد