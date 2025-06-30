نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروع خطوط مياة الشرب بمحطة منشأة القناطر والصرف الصحي بقرية الرهاوي

أجرى ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن جولة ميدانية بمركز منشأة القناطر.

يأتى ذلك في إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بالمتابعة الميدانية المستمرة علي مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها بالمحافظة وإزالة المعوقات التي قد تواجه المشروعات الجاري تنفيذها تمهيدا لدخولها الخدمة الفعلية وتشغيلها في أقرب وقت.

تفقد نائب محافظ الجيزة، قرية الأخصاص لمتابعه الحالة العامة للنظافة والإشغالات داخل القرية.

والتقى نائب المحافظ، عدد كبير من مواطني القرية للاستماع الي مطالبهم وشكاواهم مكلفا مسؤولي شركة مياه الشرب بالجيزة بمتابعة ومراجعه شبكات المياه داخل القرية لضمان استمرار ضخ المياه وعدم انقطاعها عن منازل القرية.

كما تابع الشهابي، سير أعمال تنفيذ مشروع خطوط مياه الشرب الخارجة من محطة مياه منشأة القناطر بنطاق قرية الأخصاص التابعة للوحدة المحلية لقرية الجلاتمة بمركز منشأة القناطر.

وذلك في اطار خطة الدولة لتحقيق كفاءة خدمات مياه الشرب بمحافظة الجيزة حيث تفقد النائب مسار المشروع علي الطبيعة وأعمال الحفر وتركيب المواسير والتي تهدف الي تعزيز ضخ المياه من محطة مياه منشأة القناطر الي قري مركز منشأة القناطر.

ووجه نائب محافظ الجيزة، باستمرار التنسيق الدائم بين الجهات المعنية لسرعة تنفيذ الأعمال والانتهاء منها وفقا للجدول الزمني المحدد للمشروع.

كما تفقد نائب محافظ الجيزة، مشروع الصرف الصحي بقرية الرهاوي للاطمئنان علي سير العمل في المشروع والتأكد من تنفيذه وفقا للخطة الزمنية المحددة.

حيث أستمع الشهابي، الى شرح من المهندسين المشرفين علي المشروع حول مراحل التنفيذ المختلفة ونسب الأنجاز موجها بتذليل أي عقبات قد تواجه سير العمل.

كما تفقد نائب محافظ الجيزة، المركز التكنولوجي بمجلس المدينة لمتابعة انتظام سير العمل بملف التصالح علي مخالفات البناء مشددا بالإسراع في معدلات الإنجاز مع العمل في تقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات اللازمة مع المواطنين.