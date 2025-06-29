التأمين الصحي بالجيزة: 20 عيادة متخصصة لتقديم طفرة طبية متميزة ببولاق الدكرور

أكدت الدكتورة عبير ممدوح نائب مدير فرع الجيزة للهيئة العامة للتأمين الصحي، خلال لقاء صدى البلد معها داخل فرع التأمين الصحي ببولاق الدكرور، أن الصرح الطبي الجديد بمنطقة روز اليوسيف، مكون من 5 أدوار لخدمة المواطنين والأهالي بما يعادل أكثر من 52 ألف نسمة، وقامت الهيئة العامة للتأمين الصحي بتجهيزه على أعلى مستوى من الأجهزة.

وأضافت الدكتورة عبير، أن الدور الأول يشتمل على وحدة متكاملة للعلاج الطبيعي، ومزودة بأجهزة للعلاج الطبيعي وأجهزة حركية وكهربائية.

وأشارت نائب مدير فرع الجيزة للهيئة العامة للتأمين الصحي، أن المبنى يضم أكثر من 20 عيادة طبية متخصصة مثل (العظام والباطنة والأطفال والعلاج الطبيعي والجلدية والأسنان ..إلخ)، وأيضا أحدث أجهزة الأشعة والسي الأر وأجهزة أيكو للقلب وسونار ووحدة أسنان كاملة وحجرة تعقيم متكاملة وأجهزة كيميا، وكذلك صيدلية عملاقة متوفر بها جميع الأدوية ومعمل متكامل.

كان قد تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اليوم الأحد، معدلات تنفيذ مشروع التطوير الشامل لمبنى التأمين الصحي بمنطقة روز اليوسف بكفر طهرمس بحي بولاق الدكرور وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات البنية التحتية وتطوير المنظومة الصحية بالمحافظة.

وكلف المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال المرافق المتبقية بالتنسيق مع شركتي الكهرباء والغاز لضمان دخول المبنى الخدمة في أقرب وقت ممكن وتشغيله لصالح المواطنين.

وأكد المحافظ أن عيادات التأمين الصحي بمنطقة روز اليوسف من المقرر أن تخدم قطاعات كبيرة من سكان أحياء الهرم وبولاق الدكرور والمناطق المجاورة، مشيرًا إلى أهمية المشروع في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتيسير حصولهم على الخدمات الطبية.

وخلال الجولة اطمأن المحافظ على معدلات التنفيذ حيث بلغت نسبة الإنجاز نحو ٩٥% من إجمالي الأعمال، تمهيدًا لافتتاح المبنى خلال الأسابيع القليلة المقبلة.