محافظ الجيزة لـ صدى البلد: تطوير طريق كفر طهرمس بالهرم وبولاق الدكرور

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أن منطقة كفر طهرمس التابعة لحي بولاق الدكرور، تشهد خلال الفترة القادمة تطوير كبير، من خلال رصف ورفع كفاءة الطريق الرئيسي من الجانبين للمنطقة بداية من شارع فيصل الرئيسي وحتى نفق روز اليوسف.

تصريحات محافظ الجيزة لـ صدى البلد جاءت خلال تفقد الإنشاءات والتطويرات الجارية بفرع التأمين الصحي بمنطقة روز اليوسف لخدمة المواطنين وتقديم خدمة صحية متميزة لأكثر من 52 ألف نسمة.

وأضاف محافظ الجيزة لـ صدى البلد، أن عيادات التأمين الصحي بمنطقة روز اليوسف من المقرر أن تخدم قطاعات كبيرة من سكان أحياء الهرم وبولاق الدكرور والمناطق المجاورة، مشيرًا إلى أهمية المشروع في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتيسير حصولهم على الخدمات الطبية.

وأشار المحافظ، أن معدلات التنفيذ بلغت نسبة الإنجاز نحو ٩٥% من إجمالي الأعمال.

وأشار "النجار" إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير المراكز والمنشآت الصحية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يعمل على تذليل العقبات أمام المشروعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.