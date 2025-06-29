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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة: العيادات الجديدة بالتأمين الصحي بروز اليوسف تخدم 52 ألف نسمة

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة معدلات تنفيذ مشروع التطوير الشامل لمبنى التأمين الصحي بمنطقة روز اليوسف بكفر طهرمس بحي بولاق الدكرور وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات البنية التحتية وتطوير المنظومة الصحية بالمحافظة.

وكلف المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال المرافق المتبقية بالتنسيق مع شركتي الكهرباء والغاز لضمان دخول المبنى الخدمة في أقرب وقت ممكن وتشغيله لصالح المواطنين.

وأكد المحافظ أن عيادات التأمين الصحي بمنطقة روز اليوسف من المقرر أن تخدم قطاعات كبيرة من سكان أحياء الهرم وبولاق الدكرور والمناطق المجاورة، مشيرًا إلى أهمية المشروع في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتيسير حصولهم على الخدمات الطبية.

وخلال الجولة اطمأن المحافظ على معدلات التنفيذ حيث بلغت نسبة الإنجاز نحو ٩٥% من إجمالي الأعمال، تمهيدًا لافتتاح المبنى خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وشدّد محافظ الجيزة على رئيس حي الهرم بضرورة الانتهاء من أعمال الحفر اللازمة لتوصيل كابل الكهرباء الرئيسي للمبنى خلال الأسبوع الجاري، مؤكدًا أهمية الالتزام بالجداول الزمنية والتنسيق الكامل بين الجهات المنفذة.

وأشار "النجار" إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير المراكز والمنشآت الصحية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يعمل على تذليل العقبات أمام المشروعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

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