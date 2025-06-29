قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير المالية يتعهد أمام مجلس النواب بعدم تحميل المواطن أي زيادات
البترول توقع عقود تنفيذ مجمع انتاج حامض الفسفوريك بالوادي الجديد
في الذكرى الـ12 لثورة 30 يونيو.. سياسيون يدلون بشهادتهم على جرائم الإخوان.. محمود بدر: الجماعة الإرهابية حاولت اغتيالي بقنبلة.. وطارق الخولي: أسامة ياسين هددني "ديتك رصاصة"
فرنسا: مصممون على الاعتراف بالدولة الفلسطينية ووقف المجـ.ازر في غزة
النيابة تستمع لأقوال السقا بعد بلاغ مها الصغير بالضرب والسب في الشارع
قصص كفاحهن انتهت بالجنة.. حكاية 18 فتاة رحلن في غمضة عين بالمنوفية
من التهميش إلى التمكين.. كيف استعادت المرأة المصرية مكانتها بعد ثورة 30 يونيو؟
12 عاما على ثورة الشعب| مصر تنتصر على مشروع الجماعة.. وباحث: نهجهم كان قائما على التناقض
شعبة الذهب: تراجع المعدن النفيس في مصر 3.4% خلال أسبوع مع تحسن الجنيه
مصرع نحو 50 شخصا في انهيار منجم ذهب شرقي السودان
القبض على المتهمين بسرقة بطاريات أبراج المحمول بمدينة نصر
رانيا فريد شوقي تنعى ضحايا حادث الإقليمي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يتابع سير امتحانات شهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة،وذلك في إطار حرصه على متابعة انتظام العملية الامتحانية، سير امتحانات الثانوية الأزهرية للعام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، وذلك بمعهد كرداسة الإعدادي والثانوي بنين بمركز ومدينة كرداسة.

واطمأن المحافظ على انتظام سير الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات الأمنية والتنظيمية بما يضمن الحفاظ على أمن وسلامة الطلاب والملاحظين وتهيئة الأجواء المناسبة لهم لأداء الامتحانات بسهولة ويسر .

كما تفقد المحافظ اللجان الامتحانية وحرص على الاستفسار من الطلاب حول مستوى الامتحانات وما إذا كانت لديهم أية شكاوى أو ملاحظات بشأن الأسئلة الموضوعة متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح والحصول على أعلى الدرجات للمساهمة الفاعلة في تنمية الوطن.

وفي ذات السياق شدد المهندس عادل النجار على أهمية التعاون الكامل بين أجهزة المحافظة والقيادات التعليمية والأزهرية، لضمان سير الامتحانات في هدوء وانضباط، مشيرًا إلى تكليفه لرؤساء الأحياء والمراكز برفع درجة الاستعداد القصوى، وتكثيف أعمال النظافة بمحيط المعاهد، ومنع أي مظاهر قد تعيق انتظام الامتحانات أو تؤثر على تركيز الطلاب.

من جانبه أوضح الشيخ أيمن عبود رئيس رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الجيزة الأزهرية أن العملية الامتحانية تسير وفق التعليمات المنظمة، مؤكدًا الالتزام التام بالضوابط، ومشيرًا إلى أهمية الدعم النفسي والمعنوي في رفع معنويات الطلاب، وتحفيزهم على تحقيق أفضل النتائج.

اخبار الجيزة محافظ الجيزة الثانوية الأزهرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكم في دعوى عدم دستورية طرد المستأجرين بقانون الإيجار القديم

الحكم في دعوى عدم دستورية طرد المستأجرين بقانون الإيجار القديم.. السبت

1200 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

1200 جنيه| سعر الجنيه الذهب يواصل النزيف وعيار 21 مفاجأة

باقي 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا من هؤلاء المشتركين

باقي 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا عن هؤلاء المشتركين

معاش ربات البيوت

لكل ست معندهاش شغل.. احصلي على معاش ربات البيوت بهذه الطريقة

رئيس الوزراء

بعد ترحيلها بقرار رسمي| هؤلاء الموظفون محرومون من إجازة 30 يونيو بالقانون

حادث الطريق الإقليمي

إيه اللي حصل؟| مشادة بين لميس الحديدي ومتحدث محافظة المنوفية بسبب حادث الطريق الإقليمي

الإيجار القديم

امتداد العقود لجيل واحد.. مصطفى بكري يتقدم بتعديلات على مشروع قانون الإيجار القديم

صورة أرشيفية

بلاغ رسمي ضد فنان شهير بسبب مشاجرة مرورية بحدائق الأهرام

ترشيحاتنا

علي جمعة

علي جمعة: نزول سيدنا عيسى فى آخر الزمان من علامات الساعة الكبرى

مجلس جامعة الأزهر يهنئ الأمة الإسلامية بذكرى الهجرة النبوية

مجلس جامعة الأزهر: الهجرة النبوية دروس في الأمل.. وتعازينا لأهالي فتيات السنابسة

وزارة الأوقاف

الأوقاف تعقد ندوات علمية عن تصدى الإسلام للغش

بالصور

الفن في 24 ساعة.. ظهور باهت لشيرين عبد الوهاب بموازين ومفيدة شيحة تحتفل بزفاف ابنتها

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

طريقة عمل الفشار بالكراميل في البيت

الفشار بالكراميل
الفشار بالكراميل
الفشار بالكراميل

بتخفيضات من 25% إلى 30%..وزير التموين يفتتح سوق اليوم الواحد بالشرقية

وزير التموين
وزير التموين
وزير التموين

الأكاديمية العسكرية تحتفل بتخريج دفعات من وزارة النقل والجمارك بعد تدريب وتأهيل وطني شامل

صورة من حفل التخرج
صورة من حفل التخرج
صورة من حفل التخرج

فيديو

لعبة الحبار

Squid Game.. صدمة جماهيرية بعد ختام الموسم الثالث

السيارة

القبض على شخص تسبب فى انقلاب سيارة على كوبرى بمدينة نصر

شيرين عبد الوهاب

تقرأ من النوتة.. موقف آخر محرج لـ شيرين في حفل موازين

المطرب الشامي

حضن وقبلة.. فتاة تقتحم المسرح بحفل المطرب الشامي في دبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: طريق دمنهور – دسوق كارثة أخرى في الانتظار

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

المزيد