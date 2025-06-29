محافظ الجيزة يتابع سير امتحانات شهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة،وذلك في إطار حرصه على متابعة انتظام العملية الامتحانية، سير امتحانات الثانوية الأزهرية للعام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، وذلك بمعهد كرداسة الإعدادي والثانوي بنين بمركز ومدينة كرداسة.

واطمأن المحافظ على انتظام سير الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات الأمنية والتنظيمية بما يضمن الحفاظ على أمن وسلامة الطلاب والملاحظين وتهيئة الأجواء المناسبة لهم لأداء الامتحانات بسهولة ويسر .

كما تفقد المحافظ اللجان الامتحانية وحرص على الاستفسار من الطلاب حول مستوى الامتحانات وما إذا كانت لديهم أية شكاوى أو ملاحظات بشأن الأسئلة الموضوعة متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح والحصول على أعلى الدرجات للمساهمة الفاعلة في تنمية الوطن.

وفي ذات السياق شدد المهندس عادل النجار على أهمية التعاون الكامل بين أجهزة المحافظة والقيادات التعليمية والأزهرية، لضمان سير الامتحانات في هدوء وانضباط، مشيرًا إلى تكليفه لرؤساء الأحياء والمراكز برفع درجة الاستعداد القصوى، وتكثيف أعمال النظافة بمحيط المعاهد، ومنع أي مظاهر قد تعيق انتظام الامتحانات أو تؤثر على تركيز الطلاب.

من جانبه أوضح الشيخ أيمن عبود رئيس رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الجيزة الأزهرية أن العملية الامتحانية تسير وفق التعليمات المنظمة، مؤكدًا الالتزام التام بالضوابط، ومشيرًا إلى أهمية الدعم النفسي والمعنوي في رفع معنويات الطلاب، وتحفيزهم على تحقيق أفضل النتائج.