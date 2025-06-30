مأساة المنوفية قد تتكرر .. أهالي الصف يطالبون محافظ الجيزة بالتدخل لوقف فوضى النقل الثقيل على طريق 21 الصف - حلوان

مأساة جديدة تلوح في الأفق على غرار حادث الطريق الإقليمي بأشمون في محافظة المنوفية ولكن هذه المرة في محافظة الجيزة.

مناشدة عاجلة لمحافظ الجيزة لإنقاذ الأرواح

ناشد أهالي مركز ومدينة الصف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بالتدخل الفوري لوضع حد للمخاطر التي تهدد حياتهم يومياً على طريق 21 الصف - حلوان.

وذلك بسبب وقوف سيارات النقل الثقيل على جانبي الطريق الضيق للغاية، وكذلك قيادة الأطفال لهذه المركبات الضخمة ليلاً.

النقل الثقيل يخنق الطريق ويسبب الحوادث

إبراهيم حسين، أحد سكان الصف، أكد أن سيارات النقل الثقيل تتوقف بشكل عشوائي على جانبي الطريق 21 أمام قريتي عزبة الجمال وغمازة الصغرى.

وأضاف إبراهيم أن هذا الوضع يشكل خطراً كبيراً، خاصة أن الطريق "فردة واحدة" وغير مزدوج، مما يعني أنه لا يتسع إلا لمرور سيارتين في الاتجاهين بصعوبة بالغة، وهذا التضييق يتسبب في عرقلة حركة المرور مما يؤدي إلى حوادث متكررة، خاصة وأن الطريق حيوي ويربط الصف بحلوان في الاتجاهين.

من ناحية آخرى طالب الأهالي بضرورة إيجاد حل جذري لهذه المشكلة، مؤكدين على أهمية تخصيص جراج بديل لهذه السيارات بعيداً عن الطريق العام الذي أصبح يمثل مصيدة للمركبات والمارة.

الأطفال يقودون شاحنات الموت ليلاً

لم تكن مشكلة الوقوف العشوائي هي الوحيدة التي تؤرق أهالي الصف، ولكن أضاف أحمد زايد، أحد أهالي المنطقة، أن هناك كارثة أخرى تتمثل في قيادة "التباعين"، ومعظمهم أطفال تحت سن 18 عاماً، لسيارات النقل الثقيل في ساعات متأخرة من الليل، ويتوجه هؤلاء الأطفال إلى مصانع الطوب في جبل الصف والمنطقة الصناعية لتحميل الشاحنات، ثم يعودون بها عبر الطريق 21، مما يشكل خطراً مضاعفاً على حياتهم وحياة الآخرين.

أشار زايد إلى أن العديد من هؤلاء الأطفال قد يكونون متعاطين للمخدرات، مما يزيد من خطورة قيادتهم لهذه المركبات الضخمة.

وتتوالى حوادث السير المروعة بسبب هذه الظاهرة بصفة مستمرة، كان آخرها:

حادث مأساوي أودى بحياة شابين من قرية الجزيرة الشقراء أمام مستشفى الصف، وحادث دهس شاب أمام قرية الشرفا، وكذلك حادث في فبراير الماضي أمام عزبة أبو عوض أسفر عن وفاة شخصين وإصابة آخرين.

تجدر الإشارة إلى أن الأطفال هم من كانوا يقودون الشاحنات في هذه الحوادث المذكورة.

وأختتم أهالي الصف مناشدتهم لمحافظ الجيزة، باتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لوقف هذه الممارسات التي تهدد أرواح المواطنين بشكل يومي، وإيجاد حلول بديلة تضمن سلامة الطريق وحياة أبنائهم.

ليظل لسؤال قائماً، هل يستجيب محافظ الجيزة لنداء الأهالي قبل فوات الأوان وتتكرر مأساة جديدة على طريق الصف - حلوان؟